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創近一年新高 比特幣升至31000美元

環球政經 05:11 2023/06/24

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美股本周表現不濟，反而加密貨幣市場表現不俗，比特幣周五升破年內高位31013美元，創自2022年6月以來的最高水平，價格一度攀升至逾31431美元，單周大升17%，自年初以來漲幅超過80%。

有分折指，全球最大資產管理公司貝萊德（美：BLK，Blakcrock）申請了比特幣現貨ETF，為廣泛的投資者開啟一個受監管、而且不需要真正購買比特幣的投資渠道，推升今輪的比特幣需求和價格。

【同場加映】青姐話：政策未落地 港股炒完未？

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【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

 

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【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

同時，資產管理公司 Wisdom Tree 和 Invesco及富達（Fidelity）也傳出正在規劃申請比特幣現貨ETF。美國證券交易委員會（SEC）週五批准了首支槓桿比特幣期貨交易所交易基金（ETF）。Volatility Shares 2x 比特幣策略 ETF (BITX) 計劃於下週二（6 月 27 日）在芝加哥期權交易所 (CBOE) BZX 交易所推出。

美國證券交易委員會本月早些時候起訴美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase，就在一天前，聯邦監管機構起訴幣安，指控該公司在美國經營非法交易所並混合客戶資產。

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編輯：黃銳

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