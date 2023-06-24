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【美股戰報】鮑威爾又放鷹 標指下挫0.77% 單周跌1.39%

環球政經 05:14 2023/06/24

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美國聯儲局（Fed）主席鮑威爾在為期兩天的國會證詞中對利率前景仍持鷹派態度，重申仍有2次機會加息，美股主要指數周五（23 日）低開低收，道指收跌逾近0.65%，本周跌1.67%，納指跌逾近1.01%，本周跌1.44%，標普 500 指數跌近0.77%，本周跌1.39%。

鮑威爾日前強調不會很快減息，聯邦公開市場委員會（FOMC）的絕大多數成員認為，今年年底前還會有兩次升息。美國利率期貨顯示，有近七成機率，聯儲局7月會再加息0.25厘。

各板塊中，半導體股下挫，NVIDIA跌1.90%，ＡＭＤ跌0.62%，大型科技股也全線下跌，Apple跌0.17%，微軟跌1.38%，亞馬遜跌0.63%。二手車零售股及租賃股表現不俗，Carmax（KMX）升10.07%，Penske（PNG）升1.17%。

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另外，6月初，美國企業的商業活動擴張速度放緩，標普全球綜合PMI從5月份的54.3降至53。這個讀數比市場預期的54.4要差，標準普爾全球製造業PMI從同期的48.3下滑至46.3，創6個月新低；服務業PMI則報54.1，創2個月低。

標準首席商業經濟學家Chris Williamson指：「6月份美國商業活動的總體擴張速度仍然強勁，與國內生產總值以1.7%的速度增長相一致，使第二季度的增長率在2%左右。問題是，面對製造業的衰退和之前加息的滯後效應，服務業的增長能有多大的彈性，」Chris Williamson再補充：「任何進一步的加息，會對進一步的抑製，這個特別容易受借貸成本變化影響的服務業。」

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編輯：黃銳

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