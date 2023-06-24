  • 29°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 05:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

13年來最重磅IPO 瑞士農業巨頭滬市主板上市 集資650億人民幣

股樓投資 05:19 2023/06/24

分享：

分享：

瑞士農業巨頭，中國化工集團旗下瑞士農業科技巨頭先正達（Syngenta）近日在上交所主板過會，僅花28日。是次先正達似發行不超過2786億新股，集資金額近650億元人民幣，是A股十三年來規模最大的IPO，同時，也是A股史上第四大IPO，募資規模僅次於農業銀行（01288）、中國石油（00857）、中國神華（01088）。

先正達2019年註冊於上海，主要由瑞士先正達，安道麥及中化集團農業業務組成。

截至2022年未，先正達的資產總額5731億元人民幣，營運收入達2248億人民幣，淨利潤為114億元人民幣。先正達六成以上收入來自植物保護業務，也有研發生產種子、作物營養產品，並從事現代農業服務。2017年中國化工集團斥資430億美元收購了瑞士先正達，創造了中企海外單筆收購金額的紀錄。

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

2020年，中國化工集團與中國中化集團的農化板塊開始重組，一家名為中農科技的公司裝下了「兩化」旗下農業板塊的主要資產，隨後更名為先正達集團，原瑞士先正達成為現在先正達集團的組成部分。

早前先正達申請上市於2021年6月底獲受理，但IPO進程緩慢，延遲上市至今。

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素  潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 IPO 上海證券交易所 上海 國際集團 農業銀行（01288） 人民幣 集資 A股

下一篇文章

【美股戰報】鮑威爾又放鷹 標指下挫0.77% 單周跌1.39%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款