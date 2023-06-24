13年來最重磅IPO 瑞士農業巨頭滬市主板上市 集資650億人民幣

瑞士農業巨頭，中國化工集團旗下瑞士農業科技巨頭先正達（Syngenta）近日在上交所主板過會，僅花28日。是次先正達似發行不超過2786億新股，集資金額近650億元人民幣，是A股十三年來規模最大的IPO，同時，也是A股史上第四大IPO，募資規模僅次於農業銀行（01288）、中國石油（00857）、中國神華（01088）。

先正達2019年註冊於上海，主要由瑞士先正達，安道麥及中化集團農業業務組成。

截至2022年未，先正達的資產總額5731億元人民幣，營運收入達2248億人民幣，淨利潤為114億元人民幣。先正達六成以上收入來自植物保護業務，也有研發生產種子、作物營養產品，並從事現代農業服務。2017年中國化工集團斥資430億美元收購了瑞士先正達，創造了中企海外單筆收購金額的紀錄。

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2020年，中國化工集團與中國中化集團的農化板塊開始重組，一家名為中農科技的公司裝下了「兩化」旗下農業板塊的主要資產，隨後更名為先正達集團，原瑞士先正達成為現在先正達集團的組成部分。

早前先正達申請上市於2021年6月底獲受理，但IPO進程緩慢，延遲上市至今。

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編輯：黃銳