加拿大立法要求向媒體付費 Meta決定終止屏蔽新聞內容

加拿大政府通過《在線新聞法》，即C-18法案，規定科技公司必須向國內媒體機構支付內容，Facebook 及Instagram母公司Meta隨即宣布，將終止在加拿大的Facebook和Instagram上提供新聞服務。

Meta在周四的一份聲明中說：「公司已經多次表示，為了遵守議會今天通過的C-18法案，來自新聞機構的內容，包括新聞出版商和廣播公司，平台將屏蔽其內容。」

該公司補充說，目前正在進行幾週的產品測試，以便在議會作出決定後，結束加拿大的新聞供應。

該決定是在澳洲去年通過類似法律之後做出的，該法律規定Facebook和谷歌等數字平台，內容在鏈接到國內媒體時必須向其支付費用。在搜索或饋送中鏈接其內容時，也必須向國內媒體機構付費。作為回應，Meta公司採取了與其目前在加拿大的做法類似的途徑，阻止用戶在Facebook上看到或分享新聞內容。據報導，它還封鎖了一些醫院和緊急服務的網頁。

但在一周內，Meta公司妥協並與澳大利亞政府達成協議，通過修訂法律，允許該公司在兩個月內與媒體機構談判。

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩 股價連跌2日 券商紛下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

本月早些時候，加州議員提出了一項兩黨法案，要求數字平台為其託管的內容向新聞機構付費，這是美國第一個考慮此類提案的州。如果該法案得到州參議院的批准並通過成為法律，它將要求每月至少有5000萬美國活躍用戶、10億全球活躍用戶或美國年淨銷售額或市值超過5500億美元的在線平台向符合條件的媒體機構支付託管其內容的費用。

Meta公司表示，如果該法律在加州通過，它將從Facebook和Instagram上刪除新聞，這與它目前在加拿大的策略類似。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機