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加拿大立法要求向媒體付費 Meta決定終止屏蔽新聞內容

環球政經 05:56 2023/06/24

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 加拿大政府通過《在線新聞法》，即C-18法案，規定科技公司必須向國內媒體機構支付內容，Facebook 及Instagram母公司Meta隨即宣布，將終止在加拿大的Facebook和Instagram上提供新聞服務。

Meta在周四的一份聲明中說：「公司已經多次表示，為了遵守議會今天通過的C-18法案，來自新聞機構的內容，包括新聞出版商和廣播公司，平台將屏蔽其內容。」

該公司補充說，目前正在進行幾週的產品測試，以便在議會作出決定後，結束加拿大的新聞供應。

該決定是在澳洲去年通過類似法律之後做出的，該法律規定Facebook和谷歌等數字平台，內容在鏈接到國內媒體時必須向其支付費用。在搜索或饋送中鏈接其內容時，也必須向國內媒體機構付費。作為回應，Meta公司採取了與其目前在加拿大的做法類似的途徑，阻止用戶在Facebook上看到或分享新聞內容。據報導，它還封鎖了一些醫院和緊急服務的網頁。

但在一周內，Meta公司妥協並與澳大利亞政府達成協議，通過修訂法律，允許該公司在兩個月內與媒體機構談判。

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本月早些時候，加州議員提出了一項兩黨法案，要求數字平台為其託管的內容向新聞機構付費，這是美國第一個考慮此類提案的州。如果該法案得到州參議院的批准並通過成為法律，它將要求每月至少有5000萬美國活躍用戶、10億全球活躍用戶或美國年淨銷售額或市值超過5500億美元的在線平台向符合條件的媒體機構支付託管其內容的費用。

Meta公司表示，如果該法律在加州通過，它將從Facebook和Instagram上刪除新聞，這與它目前在加拿大的策略類似。

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