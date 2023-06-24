較市場預期差 美國6月製造業PMI創6個月新低

6月初，美國企業的商業活動擴張速度放緩，標普全球綜合PMI從5月份的54.3降至53。標準普爾全球製造業PMI從同期的48.3下滑至46.3，市場預期 48.5，創6個月新低；服務業PMI報54.1，創2個月低。

標準首席商業經濟學家Chris Williamson指：「6月份美國商業活動的總體擴張速度仍然強勁，與國內生產總值以1.7%的速度增長相一致，使第二季度的增長率在2%左右。問題是，面對製造業的衰退和之前加息的滯後效應，服務業的增長能有多大的彈性，」Chris Williamson再補充：「任何進一步的加息，會對進一步的抑製，這個特別容易受借貸成本變化影響的服務業。」

在PMI數據公佈後，美元反彈，美滙指數上漲約0.5%，報102.90。

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編輯:黃銳