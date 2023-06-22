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【交通優惠】九巴推「夏日賞童遊」 13個暑假紅日小童可免費搭巴士

理財智慧 20:48 2023/06/22

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九龍巴士推出「夏日賞童遊」，於暑假期間所有周日及公眾假期期間，小童可免費搭九巴及龍運。九巴特意製作活動主題巴士，於6月25日、7月1及2日，小童可免費搭九巴及龍運的日子出巡各區，停泊在不同巴士總站供市民拍照留念，亦會贈送精美禮物，更設有即場招聘活動，讓大朋友與小朋友一同歡度暑假。

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

九巴於6月18、22、25日，7月1、2、9、16、23、30日，8月6、13、20、27日，舉辦合共十三日小童免費乘車日，兒童當日可以無限次免費乘搭九巴及龍運營運的巴士，路線K12、K14、K17、K18除外。年齡介乎三至十一歲，合資格使用小童八達通的人士，只需於上車時以小童八達通拍卡，活動日該八達通所扣除的車資將設定為0元。

【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩  股價連跌2日  券商紛下調目標價【見下頁

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現場亦設有即場招聘，提供多個前線 (包括車長) 等職位空缺，有意應徵的市民屆時可以即場申請，並設有即場面試的機會。成為九巴員工可享一系列優厚福利待遇，包括免費乘車證、兩張或以上適用於四間專利巴士公司的家屬乘車證、涵蓋門診及住院的醫療保障、年尾底薪雙糧及子女獎學金等。

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
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撰文：鄭日棱

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撰文 : 陳楚琨

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