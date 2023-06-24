【消費優惠】新地十二大商場7.1賀回歸 推出七大優惠送禮券及積分

為慶祝香港回歸26周年及特區政府成立紀念日，新地十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC），將聯同旗下商戶以「七一」為主題，於七月一日當天在港九新界12大商場推出七大優惠，只需即日消費滿指定金額，即大送優惠禮券及額外積分，部分優惠提案更擴展至全月供應。

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為與大家歡度回歸紀念日，新地十二大商場聯同旗下商戶聯手，合力推出「七一」為主題的多項優惠，當中包括：

1.東港城︰7.1 電車充電並消費滿指定金額，送免費泊車券及一田現金券，更獲額外賞7,100分 2.上水廣場︰7.1 Happy Shopping消費滿HK$7,100，大送健康美食福袋 3.北角匯、荃錦中心及新領域廣場︰7.1消費滿指定金額，獲贈71倍積分 4.將軍澳中心︰7.1消費滿HK$1,000，即送HK$70禮券組合 5.PopWalk天晉滙︰7.1在場內消費金額內含「7」及「1」數字，該單消費可享5倍會員積分！ 6.PopWalk天晉滙︰7.1餐飲消費滿$710，獎賞$100 PopWalk 綜合購物或滋味美食電子優惠券 7.Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊︰7.1消費滿$7100，即享5倍積分

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新地十二大商場預料，受惠於市面喜慶氣氛，加上正值暑期檔期，今年七一周末人流及營業額將分別錄得按年20%及25%升幅。

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