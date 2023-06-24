  • 29°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 07:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本投資基金JIC 或以約70億美元晶片收購光刻膠製造商JSR

環球政經 06:03 2023/06/24

分享：

分享：

據《日經新聞》週六報導，由日本政府支持的日本投資公司（產業革新投資機構、JIC）正在談判以約1萬億日元（69.6億美元）收購該國晶片製造商JSR株式會社。報導稱，該基金的目標是，在與國內外反壟斷機構達成收購協議後，最早於今年提出招標。

據日經新聞報導，如果交易成功，JSR最快將於2024年從東京證券交易所退市。JSR株式會社成立於1957年，目前主要業務聚焦於：電子材料領域和生命科學領域兩大業務板塊。從1979年開始涉足電子材料市場，產品涉及半導體、顯示器材料、及光學材料。其中半導體方面主要包括光刻膠、研磨液和先進封裝材料等；平板顯示方面主要包括LCD、OLED材料。

為了收購JSR，JIC打算用5000億日元的資金成立一家新公司，而瑞穗銀行將提供另外4000億日元的資金。據日經新聞報導，該基金計劃通過優先股和由各銀行承銷的次級貸款籌集1000億日元。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

日經新聞說，這項交易將使在全球光刻膠市場上佔有30%重要份額的JSR獲得更大的擴張自由，而不會受股價表現擔憂的限制。

而在今年中，曾有媒體報導JIC有意向東芝公司出資。而日本經濟產業大臣周二 (21 日) 表示，他不作評論，也提到JIC 不能為了私有企業順遂經營之目的，來進行公司私有化等類的投資。

同場加映 【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
收購 晶片 日圓 財政政策 香港 日本 日本央行

上一篇文章

印度總理莫迪訪美 會見多名科技公司CEO

下一篇文章

加拿大立法要求向媒體付費 Meta決定終止屏蔽新聞內容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款