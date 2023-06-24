日本投資基金JIC 或以約70億美元晶片收購光刻膠製造商JSR

據《日經新聞》週六報導，由日本政府支持的日本投資公司（產業革新投資機構、JIC）正在談判以約1萬億日元（69.6億美元）收購該國晶片製造商JSR株式會社。報導稱，該基金的目標是，在與國內外反壟斷機構達成收購協議後，最早於今年提出招標。

據日經新聞報導，如果交易成功，JSR最快將於2024年從東京證券交易所退市。JSR株式會社成立於1957年，目前主要業務聚焦於：電子材料領域和生命科學領域兩大業務板塊。從1979年開始涉足電子材料市場，產品涉及半導體、顯示器材料、及光學材料。其中半導體方面主要包括光刻膠、研磨液和先進封裝材料等；平板顯示方面主要包括LCD、OLED材料。

為了收購JSR，JIC打算用5000億日元的資金成立一家新公司，而瑞穗銀行將提供另外4000億日元的資金。據日經新聞報導，該基金計劃通過優先股和由各銀行承銷的次級貸款籌集1000億日元。

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日經新聞說，這項交易將使在全球光刻膠市場上佔有30%重要份額的JSR獲得更大的擴張自由，而不會受股價表現擔憂的限制。

而在今年中，曾有媒體報導JIC有意向東芝公司出資。而日本經濟產業大臣周二 (21 日) 表示，他不作評論，也提到JIC 不能為了私有企業順遂經營之目的，來進行公司私有化等類的投資。

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編輯：黃銳