【二元優惠】下周一起加強打擊違規使用二元優惠 運輸署：行動至少維持兩個月

運輸署宣布，下星期一起加強打擊違規使用二元優惠計劃，運輸署會派出由該署職員、公共交通營辦商職員和外判保安員三人組成的小隊，在巴士、小巴和渡輪監察乘客繳付車費的情況。運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍行動至少維持兩個月，目的是提高阻嚇作用，令市民警惕，清楚知道不合資格人士不應享用二元優惠計劃。

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

三人小隊下星期一起將在全港18區不同專營巴士路線、小巴路線包括綠色小巴以及參與計劃的紅色小巴路線，還有渡輪航線進行抽查，抽查時間不分繁忙時段或非繁忙時段，星期日也會抽查。在行動期間，公共交通營辦商例如專營巴士和渡輪公司派出的職員均穿上制服，小巴公司派出的員工雖未必穿上制服，但在行動時會佩戴職員證。

如果職員如懷疑乘客違規使用二元優惠計劃，會要求對方出示身份證、八達通卡或樂悠咭，核對資料後若證實沒有違規，抽查便完成，過程迅速，李萃珍呼籲市民配合。

【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩 股價連跌2日 券商紛下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

港鐵方面，港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，該公司已加強宣傳教育，讓乘客知道乘車需持有效車票和繳付足夠車資。如乘客乘坐港鐵時，並無有效車票或逃票，包括違規使用二元優惠計劃，須繳付重鐵網絡附加費。港鐵星期日起會上調重鐵網絡附加費，由現時500元增至1,000元，而輕鐵和港鐵巴士的附加費則由現時290元上調至370元。

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱