印度總理莫迪訪美 會見多名科技公司CEO

印度總理納莫迪周五在國事訪問的最後一天，於華盛頓會見了美國和印度的科技公司CEO。是次國事訪問的是目的，為兩國在加強半導體、供應鏈及國防等領域合作。

拜登和莫迪與蘋果、GOOGLE和微軟等CEO聚集一堂。白宮表示，出席會議的還有OpenAI的Sam Altman、美國宇航局宇航員Sunita Williams，以及印度科技界領袖，包括馬恆達集團董事長Anand Mahindra和信實工業集團董事長Mukesh Ambani。莫迪指：「各大企業，不論是初創或是成熟公司，都在為創造一個新的世界而共同努力。」

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同時，包括聯邦快遞、萬事達卡和Adob在內的美國頂級公司CEO，預計將成為1200名與會者之一。

華盛頓希望印度成為中國的戰略平衡點，本周宣布的交易包括美國公司的幾項投資，旨在刺激印度的半導體製造，降低其對中國電子產品的依賴。白宮還宣布了在量子計算、科學研究和技術創新方面的合作計劃，以及在印度製造武器的計劃。

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編輯:黃銳