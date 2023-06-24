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涉排放化學物質污染水源 3M支付103億美元和解

環球政經 06:08 2023/06/24

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美國化學巨頭3M，同意支付103億美元，與美國公共水廠達成數百起訴訟和解，這些訴訟聲稱3M生產的「永久化學品」污染了美國各地的飲用水供應。但公司強調不承認責任。

3M遭指控排放「多氟烷基物質（PFAS）」，造成多個城鎮水源污染嚴重。「多氟烷基物質（PFAS）」為永久化學物質，因不易被自然分解，會導致癌症、賀爾蒙功能障礙和其他生態環境破壞，因此遭到全美各地約4000起訴訟纏身。3M表示，提出的103億美元的和解費用，會在未來13年期間，監控和處理全氟和多氟烷基物質（PFAS）的汙染。

「這是3M向前邁出的重要一步，包括我們 20 多年前宣布退出 PFOA 和 PFOS 製造，以及我們最近在化學品製造領域對最先進的水過濾技術的投資運營，以及我們宣布將在 2025年底之前退出所有PFAS生產，「3M董事長兼首席執行官Mike Roman說道。

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編輯：黃銳

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