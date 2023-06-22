【七一回歸】港鐵抽獎送7.1萬份免費車程 26張全年免費車票 7月1日輕鐵及相關港鐵巴士服務全日免費

香港特別行政區將迎來成立26周年的大日子，亦是疫情後社會全面復常的首個「七一」。為了歡慶這重要日子，港鐵公司將於2023年7月1日當日，透過抽獎送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票，而輕鐵及相關的港鐵巴士服務，亦會全日免費。

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【玩樂好去處】青衣城辦漁農嘉年華 40間有機農戶參與 設攤位遊戲+舞台表演，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

車票抽奬活動將於7月1日當天透過MTR Mobile進行，奬賞將會在現行支持特區政府的「開心香港」活動以外加碼送贈，新增的奬品總值超過250萬。詳情會於6月24日在MTR Mobile公布。



【玩樂好去處】沙田全新逾3.5萬呎恐龍公園今年第3季落成 成全港首個恐龍形態多元遊樂設施，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車 7.1當日亦可免費搭渡輪，詳見【下一頁】

港鐵公司亦特別在7月1日，提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，乘客於當天進出輕鐵站或登上港鐵巴士時無需拍卡或付車費。適逢今年輕鐵服務踏入35周年，港鐵公司希望無論是屯門、元朗、天水圍一帶或區外的市民，皆可趁特區成立26周年當日，隨心乘搭輕鐵，享受愉快旅程，以茲慶祝。

【免費音樂】港鐵重啓周五黃昏香港站「港鐵藝術舞臺」 邊度有得睇? ，詳見【下一頁】

港鐵公司行政總裁金澤培博士表示：「港鐵公司一直肩負『讓城市前行』的使命，透過龐大的鐵路網絡推動社區發展，連繫社會各界及服務大眾市民。是次港鐵送出心意，希望市民在疫情後，盡情感受和慶祝香港回歸祖國的歡樂，並祝願香港特區繁榮昌盛，共譜新篇。」





海洋公園夏水禮將回歸 成人門票$388 特設超好玩兒童玩水專區，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍