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【七一回歸】港鐵抽獎送7.1萬份免費車程 26張全年免費車票 7月1日輕鐵及相關港鐵巴士服務全日免費

理財智慧 23:14 2023/06/22

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香港特別行政區將迎來成立26周年的大日子，亦是疫情後社會全面復常的首個「七一」。為了歡慶這重要日子，港鐵公司將於2023年7月1日當日，透過抽獎送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票，而輕鐵及相關的港鐵巴士服務，亦會全日免費。

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車票抽奬活動將於7月1日當天透過MTR Mobile進行，奬賞將會在現行支持特區政府的「開心香港」活動以外加碼送贈，新增的奬品總值超過250萬。詳情會於6月24日在MTR Mobile公布。
 

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港鐵公司亦特別在7月1日，提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，乘客於當天進出輕鐵站或登上港鐵巴士時無需拍卡或付車費。適逢今年輕鐵服務踏入35周年，港鐵公司希望無論是屯門、元朗、天水圍一帶或區外的市民，皆可趁特區成立26周年當日，隨心乘搭輕鐵，享受愉快旅程，以茲慶祝。

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港鐵公司行政總裁金澤培博士表示：「港鐵公司一直肩負『讓城市前行』的使命，透過龐大的鐵路網絡推動社區發展，連繫社會各界及服務大眾市民。是次港鐵送出心意，希望市民在疫情後，盡情感受和慶祝香港回歸祖國的歡樂，並祝願香港特區繁榮昌盛，共譜新篇。」


 

 

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責任編輯：陳詠妍

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