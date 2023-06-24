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【長和系】長實全購英國房託 收購要約成為無條件

股樓投資 00:10 2023/06/24

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長實集團(01113) 宣布，就早前宣布收購英國房託Civitas Social Housing，集團確認條件（包括競投公司根據英國收購守則豁免至超過目標公司百分之50表決權水平之接納條件）已獲達成，或在適用的情況下已獲豁免。因此，現宣佈收購要約為無條件。長實表示，根據英國收購守則之規定，收購要約將一直開放可供接納，直至另行通知收購要約結束為止。在收購要約結束前，倘競投公司取得目標公司百分之75或以上之表決權，競投公司擬促使目標公司申請撤銷目標公司股份在倫敦證券交易所交易及上市地位，而倘競投公司取得目標公司百分之90或以上之表決權，則競投公司擬行使其權利強制收購尚未接納收購要約之餘下目標公司股份。

【國泰 293】業務持續反彈 5月客運量按年增23倍 國泰料上半年錄綜合盈利  詳情請看【下一頁

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

長和系創辦人李嘉誠長孫女，長實企業業務發展部經理李思德表示，已取得Civitas Social Housing逾64%已發行股本，同時將是次交易的表決權水平由75%下調至逾50%。由於50%門檻已達成，故此長實宣布收購要約為無條件。這是李思德首次以長和系上市公司要員身份，回應集團併購交易。

【維他奶 345】 內地銷售下滑兼遭大行大削目標價 維他奶股價急跌17%  詳情請看【下一頁

【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

長實集團（01113） 港股

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