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【美股焦點】美銀指美股正形成泡沫　短期下行機率上升

股市 09:00 2023/06/24

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美股今年走勢向好，納指年內至今升幅達3成，隨著加息周期步向尾聲，市場普遍看好科技股前景。但美銀卻唱反調，該行策略師Michael Hartnett表示，初步跡象顯示，投資者正在逃離美國科技股，認為股市走勢類似於1999年的升浪，已形成「嬰兒泡沫」（baby bubble）。

標普500指數未來一季下行機率較大

該行引述EPFR Global的數據稱，在截至6月21日的五個交易日裡，科技板塊資金流出20億美元，為10周以來最大。投資者撤離之際，納斯達克100指數今年以來上漲38%，為1999年下半年以來最佳的半年度表現。

Hartnett指出，即使倉位擁擠，但無礙進一步上行空間，但今年夏天下行概率高於上行概率。預計9月4日美國勞動節假期前，標普500指數最大上行空間為100至150點，惟下跌空間則達300點。

他又提到，投資者現時「被困」於成長股，例如科技股，因為銀行和商業地產仍然處於衰退氛圍，尤其是在考慮到央行重啟加息的情況。Hartnett曾準確預測到了2022年美股下跌，但他今年以來一直睇淡美股，至今仍未應驗。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 板塊 標準普爾500指數 美國 納斯達克綜合指數
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