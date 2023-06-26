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科技園Robots Everywhere計劃　招募開發智慧城市與創新技術企業

科技 09:00 2023/06/26

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企業紛紛以自動化增加工作效率。香港科技園公司宣布啟動首屆Smart Campus Challenge計劃下的第一期項目Robots Everywhere，旨在招募開發智慧城市和可持續發展創新技術的企業，為其提供香港科學園實地採用的機會，加速推進創新科技並且於市場應用。

Robots Everywhere計劃將在6至10月期間進行。科技園公司會招募本地及海外企業，提供園區清潔及巡邏的自動化方案，以提升園區的營運效率及安全；參加企業可在科學園園區測試其自動化及機械人方案。

科技園公司在Smart Campus Challenge計劃發布會上，舉辦了一場以「科技應用︰假如失敗不是選項，為何成功如此罕見？」為主題的爐邊會談，由生態圈內的領袖就科技應用的成功關鍵進行討論。

4大主題計劃　未來陸續展開

此外，科技園公司未來陸續展開4大主題計劃，包括︰智慧導航服務、創科體驗館及教育娛樂科技、綠色能源及360度全面顧客認知，旨在招募開發智慧城市和可持續發展創新技術的企業，為其提供實地採用的機會，加速推進科技創新並於市場應用。

香港科技園公司STP Platform總監霍露明表示︰

期望與業界分享科技應用的知識和經驗，增加應用科技的信心，進一步加快本地企業應用創新方案和商業化進程。

責任編輯：蕭寶玲

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