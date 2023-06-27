【新工作模式】疫後混合式工作興起 　「有規劃會議」增加回辦公室工作吸引力

疫情為人們的工作方式帶來巨變，並推動了一場方興未艾的科技革命，證明科技可以突破地域限制，有助員工提高生產力。與此同時，疫情亦揭示了傳統通勤一直以對財務、環境和人力資源造成的負擔，例如員工乘搭遠距離地鐵和塞車時所浪費的時間和精力，以及長時間通勤對他們身心靈及情緒健康的影響。

因此，有些企業在疫後也願意為為員工提供在家工作或混合工作的選擇。IWG商務總監Fatima Koning 表示，在新的工作世界下，高質素的親身互動交流仍然相當重要。採取混合工作模式時，讓人們得以在現實生活中聚頭是一關鍵舉措，能夠激發新思維、增加團隊凝聚力和建立強而有力的企業文化。



除此之外，面對面交流亦為員工個人和工作層面上帶來好處， IWG一項美國研究顯示，超過9成半（97%）的人力資源專家認同員工的健康狀況和生產力，與他們和同事一起在辦公室工作的日數有著直接的關係。

企業領袖需要暸解，員工的心態已經有著不可逆轉的改變， 在嶄新的職場環境下，單純要求員工在辦公室待滿一定時間，或訂立每月打卡的目標，這些做法已不再可行。同時「有規劃會議」(Curated Meeting)變得愈來愈重要。Fatima Koning 相信，6大貼士可以讓「有規劃會議」更易成功。

考慮會議的原委：首先也是最重要的，確保知道為甚麼需要開會，以及期望達到的目的。 「有規劃會議」並不是為了發放信息，而是務必達到真正的參與，確保這場會議能夠帶來一些虛擬會議做不到的成效。

加入協作的元素：為會議設定目標，並讓每個人都參與其中，一起決定會議的成果。 這意味著在一開始需先為會議制定議程，或擴充預先準備好的議題。

促進眾人參與：在一場「有規劃會議」中，會議室內不應該有人只是靜靜地坐著，沒有帶來任何貢獻。鼓勵參與固然會較為困難， 畢竟不是每個人都能在其他更有自信的同事面前充分地表達自己的意見。為了糾正這種不平衡的情況，可以讓每位參與會議的同事，都分享自己的工作進度，以實現會議目標。

促進會議進行：領袖不需要親自指揮這場會議，而是讓其他與會者來領導，並引導會議取得正確的成果。集中於管理潛在的衝突或分歧，並確保每個與會者都有發言權。

確保過程愉快：在混合工作模式下，聚在一起應該是一樣同事們喜歡的事情，有助強化關係、鼓勵分享、並讓他們了解到工作的樂趣。因此，一場「有規劃會議」理應可以在實現目標的同時，亦具備社交元素和有趣的時刻。

有效率的會後跟進：為確保一場「有規劃會議」能夠圓滿地取得成果，有效的會後跟進也是重要的。在完成會議之前，與會者可以作一個小組評估，衡量會議目標是否已經實現，結果是否符合預期或所需。如果每個人離開時都清楚地知道在會議中作出的決定、已解決的問題或討論出的解決方案，反映這場「有規劃會議」是順利的。

編輯：梁巧恩



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