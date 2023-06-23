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【新股IPO】童裝連鎖「Rookie」母企永興東潤申請香港上市　Nike佔四成收入、曾申請深圳上市

新股IPO 23:03 2023/06/23

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【新股IPO】永興東潤首度遞表來港上市　專營童裝運動零售Rookie　Nike佔四成收入

童裝品牌營運商Rookie母企永興東潤國際周五（23日）首次遞表來港上市，中信證券及招銀國際為聯席保薦人。永興東潤去年收入按年減少10%至18.3億元（人民幣，下同），經調整利潤按年減少30.9%至1.8億元，列帳利潤按年減少31.9%至1.6億元。

永興東潤表示，若以收入計，公司於2022年在大中華地區童裝品牌營運商中排名第七。Rookie截至去年底共有957間實體分店（包括直營、聯營和加盟商）。

Rookie獲授權銷售品牌包括Nike、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley及Polo Ralph Lauren。Nike品牌去年銷售額按年減少11%至6.8億元，佔集團去年收入39.5%；Jordan銷售額按年減少8%至5.2億元，佔收入28.5%；Converse銷售額按年跌20%至3.6億元，佔收入19.7%，即來自Nike集團的品牌銷售已佔逾85%。

永興東潤去年曾申請到深交所創業板上市，最終10月撤銷申請。集團預期集資額將作未來3年建設及提升Rookie品牌資產；擴大實體店數目；改善供應鏈管理；加強設計及創新；豐富品牌組合。

公司上市前三大股東分別是董事長陳強、副董事長王家聰代表的永聯家族以及外資Haddad家族，各自持股28.17%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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