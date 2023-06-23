【業績｜珠寶股】景福全年多賺31%　豪末期連特別股息10港仙、周息率29.3厘　失愛彼經銷合約

▲ 景福珠寶公布上財年多賺31%，末期息連特別息派10港仙，周息率29.3厘

景福 （00280） 公布，至3月底財年收入按年增9.2%至8.9億元，純利按年增30.7%至7844.9萬元，相當於每股盈利8.73港仙。景福宣派末期息派2港仙及特別股息8仙，連同中期派0.4港仙，全年派10.4港仙。

景福全日跌2.7%，報0.355元，以此推算，現價股息率為29.3厘。

景福指出，純利上漲主要受期內於收入增加、產品毛利率提高及利息收入增加，集團去年12月底於中環中建大廈開設其戰略夥伴亨利慕時（Heinrich Moser）首家本地概念店，而景福大廈店於去年9月重新開業。

不過，景福表示今年度表現仍充滿挑戰，即使今年首季訪港人數增加， 但消費較2019年疫前低，而且集團自5月起失去愛彼（Audemars Piguet）的經銷合約，正致力尋找高潛力鐘錶品牌合作，包括去年成功與亨利慕時（H. Moser & Cie.）合作。

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記者：宋佩恩