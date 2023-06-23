  • 30°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 22:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜珠寶股】景福全年多賺31%　豪末期連特別股息10港仙、周息率29.3厘　失愛彼經銷合約

股市 21:25 2023/06/23

分享：

分享：

景福珠寶公布上財年多賺31%，末期息連特別息派10港仙，周息率29.3厘

景福 （00280） 公布，至3月底財年收入按年增9.2%至8.9億元，純利按年增30.7%至7844.9萬元，相當於每股盈利8.73港仙。景福宣派末期息派2港仙及特別股息8仙，連同中期派0.4港仙，全年派10.4港仙。

景福全日跌2.7%，報0.355元，以此推算，現價股息率為29.3厘。

景福指出，純利上漲主要受期內於收入增加、產品毛利率提高及利息收入增加，集團去年12月底於中環中建大廈開設其戰略夥伴亨利慕時（Heinrich Moser）首家本地概念店，而景福大廈店於去年9月重新開業。

不過，景福表示今年度表現仍充滿挑戰，即使今年首季訪港人數增加， 但消費較2019年疫前低，而且集團自5月起失去愛彼（Audemars Piguet）的經銷合約，正致力尋找高潛力鐘錶品牌合作，包括去年成功與亨利慕時（H. Moser & Cie.）合作。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

相關文章：

【業績｜珠寶股】景福全年多賺1.1倍至6050萬元　末期息派1.6港仙

【盈喜盈警】景福料去年純利至少錄5800萬元　按年增長逾倍

記者：宋佩恩

港股 景福集團（00280） 鐘錶 業績公布 珠寶鐘錶股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股開市】美債息跌穿3.7厘　道指跌230點　納指跌1.1%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】眾安重推分拆眾安智慧生活　每188股可認購1股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款