【Microsoft科研】Microsoft推化學電腦系統　結合AI縮短研發時間

▲ Microsoft發佈AI化學電腦系統，有望大福推動科研進程。

AI技術應用範疇愈來愈廣泛，微軟（Microsoft）本周三(21日)推出Azure Quantum Elements化學電腦服務系統，依靠量子運算能力來幫助化學公司模擬大量的原子組合可能性，使化學公司能加快新材料的研發。

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據新加坡媒體《亞洲新聞台》（Channel News Asia）引述消息稱，該系統結合了量子電腦、高性能的傳統電腦系統，以及AI的技術。Microsoft在發布會上表示，該項技術已幫助一些早期的客戶，將研發時間縮短長達6個月。Microsoft行政總裁Satya Nadella在 Twitter發文稱：「我們的目標是要把未來250年的化學及材料科學進展，壓縮在25年內完成。」

Microsoft高等量子開發副總經理Krysta Svore預計，建構量子超級電腦的工作將會在10年內完成。

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責任編輯：王愷楹

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