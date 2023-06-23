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【帶你睇盤】峻巒勝在清優　高層三房叫價895萬　呎價不用1.24萬

股樓投資 20:26 2023/06/23

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樓市進入調整期，不少買家趁機尋覓筍盤。今次利嘉閣介紹的屋苑為元朗峻巒1B期 PARK YOHO VENEZIA。雖然屋苑與元朗站有段距離，但勝在鄰近大自然，而且入場呎價相對較平。 

放盤單位為峻巒1B期 PARK YOHO VENEZIA 6A座高層，實用面積723平方呎，三房一套間隔，現叫價895萬元（最後更新日期：6月23日），實用呎價約12,379元。

    點擊圖片放大
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放盤單位 峻巒 1B期 PARK YOHO VENEZIA 6A座高層（物業編號：BP66669681）
實用面積 723平方呎
間隔 三房一套
叫價 895萬元（最後更新日期：6月23日）
賣點
  • 廳房均有大窗，全屋光猛。
  • 樓齡8年，配套完善簇新。
  • 屋苑設76萬呎雙豪華會所、7萬呎商場，擁有私人濕地花園。
  • 約克國際幼稚園於屋苑商場設有分校。
  • 設有交通總匯站，樓下有巴士及小巴往來港鐵元朗站及錦上路站。
  • 鄰近未來北環線凹頭站。

同場加映 【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3qUwMst

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

元朗 峻巒1B（PARK YOHO VENEZIA） 峻巒 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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