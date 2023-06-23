【帶你睇盤】峻巒勝在清優　高層三房叫價895萬　呎價不用1.24萬

樓市進入調整期，不少買家趁機尋覓筍盤。今次利嘉閣介紹的屋苑為元朗峻巒1B期 PARK YOHO VENEZIA。雖然屋苑與元朗站有段距離，但勝在鄰近大自然，而且入場呎價相對較平。

放盤單位為峻巒1B期 PARK YOHO VENEZIA 6A座高層，實用面積723平方呎，三房一套間隔，現叫價895萬元（最後更新日期：6月23日），實用呎價約12,379元。

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放盤單位 峻巒 1B期 PARK YOHO VENEZIA 6A座高層（物業編號：BP66669681） 實用面積 723平方呎 間隔 三房一套 叫價 895萬元（最後更新日期：6月23日） 賣點 廳房均有大窗，全屋光猛。

樓齡8年，配套完善簇新。

屋苑設76萬呎雙豪華會所、7萬呎商場，擁有私人濕地花園。

約克國際幼稚園於屋苑商場設有分校。

設有交通總匯站，樓下有巴士及小巴往來港鐵元朗站及錦上路站。

鄰近未來北環線凹頭站。

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