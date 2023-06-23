【帶你睇盤】峻巒勝在清優　高層三房叫價895萬　呎價不用1.24萬

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樓市進入調整期，不少買家趁機尋覓筍盤。今次利嘉閣介紹的屋苑為元朗峻巒1B期 PARK YOHO VENEZIA。雖然屋苑與元朗站有段距離，但勝在鄰近大自然，而且入場呎價相對較平。
放盤單位為峻巒1B期 PARK YOHO VENEZIA 6A座高層，實用面積723平方呎，三房一套間隔，現叫價895萬元（最後更新日期：6月23日），實用呎價約12,379元。
|放盤單位
|峻巒 1B期 PARK YOHO VENEZIA 6A座高層（物業編號：BP66669681）
|實用面積
|723平方呎
|間隔
|三房一套
|叫價
|895萬元（最後更新日期：6月23日）
|賣點
|
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢