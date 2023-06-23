星凱‧堤岸獲批滿意紙　快將開始交樓程序　七月展開新一輪推售

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，緊貼港鐵火炭站的星凱‧堤岸，採用豪宅級數用料，質素獲買家肯定，項目已獲得政府批出滿意紙，買家將會陸續收到通知可以安排收樓，預計最快於七月重啟新一輪銷售部署。

他續指，星凱‧堤岸自開放現樓以來已迅沽30伙，套現逾4.5億元，平均呎價22,528元。項目開售至今累售899伙，佔可供發售單位約七成，套現逾92億元，平均呎價20,385元。

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