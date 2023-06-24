有盈退休：曾智華x林本利講座

人的一生，尤其踏入退休階段，有2種健康，非常非常之重要：一、身心健康；二、財務健康。兩者皆不會自然出現、天掉下來或樹生出來，必定要長久作有紀律的部署。



但很不幸，小弟見到不少年過50，因之前不愛惜身體，很多病症浮現，成為專科覆診常客，更不時出現各種疾病（小弟正有這種親身經驗）。

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另外，基於大多數人皆貪心及對金融世界險惡無知，於是在各種投資上不停蝕錢，被各式合法 /非法「騙子」掠奪了晚年的生活費，至為可惜。但，又似乎沒有甚麼同情的空間，因成年人要為自己一切決定負責。（小弟早年也有同樣經驗，其實，香港人，哪個沒有呢？ ）



減壓可避患重症風險

幸而，小弟50歲前已開竅，除了早睡早起作紀律性運動外，更嚴謹地令自己避開過高的壓力（多是來自權力及金錢的，故要捨棄不少引誘！），以及練習保持平和的情緒。事實上，眾多醫學研究指出大量重病，包括癌症，皆由憂慮及高壓而成，自己必須想方法減低。

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財務健康方面，小弟較幸運，50歲前已掌握各式各樣的投資陷阱。尤其早早認清一個真象——所有金融顧問及金融產品，皆為賺你的錢而出現，絕非替你賺錢而存在！明乎此，避開，已可以立於不敗之地。



財經分析員未可盡信

另外，坊間不少財經分析員功力與散戶差不多，見股市升說升，見股市跌說跌，羊群心態。



真正能發達「住在半山」的，非常罕有！所以，跟從他們的意見去投資，非常危險。況且，這個行業之內，有些財經分析員會扮演相當多不同的角色，容易有利益衝突。



一眾專家之中，小弟唯獨喜歡林本利教授的分析，因為他是正派學者，虔誠教徒。他獲得財務自由後，就專門為教會理財，以及侍奉。基於沒有利益衝突，故所講所寫的，非常中肯清晰有見地。



今年全球經濟形勢急變，香港也如是。故小弟決定邀約他做一次Crossover，舉辦講座。講題：「新香港形勢，新理財策略」，詳情可以WhatsApp聯絡Keith（5446 7237）

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

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責任編輯：陳詠妍