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【新股IPO】眾安重推分拆眾安智慧生活　每188股可認購1股

新股IPO 21:16 2023/06/23

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【新股IPO】眾安重推分拆眾安智慧生活　每188股可認購1股

眾安集團 （00672） 重推分拆物業管理業務眾安智慧生活上市，而眾安智慧生活已於上周五（16日）通過聆訊。眾安集團最新公布，合資格股東每持188股眾安集團股份，可認購1股眾安智慧生活的預留股份，保證配額基準與去年尋求分拆時一致。

眾安智慧去年底曾招股，當時計劃集資約1.5億元，但結束招股後，公司臨門公布延遲全球發售，並安排退款。眾安生活智慧於今年4月底再度遞交上市申請。

眾安集團最新維持「188股可獲1股預留股份」比例，以眾安智慧每手2000股計，眾安集團股東需持有37.6萬股，才能有相當於1手眾安生活智慧的預留股份，而眾安集團每手交易單位為1000股。

眾安智慧生活聆訊後資料，【下一頁】

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