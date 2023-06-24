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【清酒新世界@iM網欄】 鍋島· 一 御宿富久千代

名人薈萃 09:00 2023/06/24

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之前曾經介紹富久千代酒造的鍋島，很久都沒有分享，是時候更新一下酒造的狀況。富久千代酒造擁有悠久歷史，創業於1920年代，即將會踏入百周年，這一年對於鍋島來說是十分重要及意義深厚的。

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1921年，當地政府將富久千代酒造列入國家文化財產。隨着時間過去，由於擔心屋頂的橋樑會老化，為了防止屋頂蹋下，現任社長為飯盛直喜先生出心出力保養酒造，決定作出改建及美化的程序。

鍋島在2011年的IWC（International Wine Challenge）鍋島 大吟釀獲得總冠軍，再次一炮而紅，而社長飯盛先生沒有因此而膨脹，我反而能加感受到他對清酒釀造的熱愛和戰鬥精神。飯盛先生所釀造的清酒令人感受到他本人的謙遜溫和，同時有着堅定不移的心態。我喝過那麼多清酒，發現只有飯盛先生的清酒最能夠反映到「他是誰」的味道，有如感受到究竟是誰釀這款酒。鍋島 大吟釀或許是最好的，但特別本釀造和特別純米酒都令人印象深刻，尤其是來自特別本釀造的那股杏子和黃桃的香氣，十分令人津津有味。

鍋島的出產的清酒相當多元化，分別有特別本釀造、特別純米酒、純米吟釀、大吟釀、純米大吟釀，還有地區限定酒、季節酒和限定酒。 

2021年5月，富久千代酒造開設了新的住宿設施「御宿富久千代」，是日本唯一的酒窖住宿連餐廳。鍋島的發源地為肥前浜宿，從江戶時代起就活躍於釀酒業的驛站，至今仍保留着以前風貌的建築，是一個具有歷史價值的地區，更被選為日本重要傳統的建造物群保存地區。「御宿 富久千代」是該地區最大的傳統建築物之一，擁有230多年的歷史，還有一間名為「草庵 鍋島」的小餐廳，到訪的客人可以用五官享受清酒和日本料理的融合。

富久千代酒造通常不對公眾開放，而入住御宿富久千代的客人在杜氏或釀酒師的帶領下可以進入酒造，更在酒造的餐廳享受鍋島大師提供的清酒和美食盛宴，是多麼難得的體驗。

    點擊圖片放大

 

  • 富久千代酒造有限会社
  • 地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1
  • 電話：0954-62-3727
  • 官網：https://nabeshima.biz/index.html

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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