【AI職場】企業擁抱科技　美國5月與生成AI相關的職位增20%

▲ 與生成AI相關的職位空缺在美國大幅增長。

ChatGPT的成功引發了全球的人工智能熱潮。近日，求職網站Indeed的數據顯示，美國與生成AI相關的職位在5月增加了20%，反映出不少企業都希望利用這項新技術達至下一個增長點。

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據悉，在這些發佈在美國Indeed的AI的職位空缺中，數據科學家的職位佔5%，而其他主要的職位分別為數據工程師、 機器學習工程師及數據工程師。

Indeed經濟研究部主管Nick Bunker指出：「求職者對與AI相關工作的興趣明顯增加，特別是在ChatGPT推出之後。」

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然而，在一些科技巨頭如META、Amazon進行大幅裁員之下，美國的科技就業市場依然面臨著不少壓力，當地與科技有關的工作自去年6月以來下降了43.6%。Indeed表示，儘管AI相關職位呈現增長，卻不足以跟上求職者的興趣。

責任編輯：王愷楹

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