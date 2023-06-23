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明雋首日收約60票　錄超額認購　部署7月初開售

股樓投資 21:02 2023/06/23

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佳明旗下的土瓜灣明雋，佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，明雋昨日開始收票，即日收約60票，對比首張價單推出的30伙，已錄超額認購。馮倩平續指，入票客源當中有一半為區內客，有機會加推單位應市，定價有調整空間，項目料下周公布銷售安排，部署7月初開售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市今年上半年以一手新盤主導，上半年暫錄得6,250宗一手成交，對比去年同期4,790宗已錄得30%升幅，反映樓市交投氣氛持續造好，市場購買力不減，加上美國暫緩加息，為樓市帶來好消息，買家入市決定亦會加快，後市持續向好。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，為項目買家提供高成數低息按揭優惠，按揭成數高達九成，實際按息現以封頂息率計低至3.5%，全期按息低至H加1.3%，現金回贈高達2.8%，按揭年期長達30年並享有高存息戶口，存息與按息一致。發展商另外亦夥經絡推出類近優惠。

 

延伸閲讀【多圖】土瓜灣明雋示位陪你睇 現代都會風活力一房【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

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