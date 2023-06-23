明雋首日收約60票　錄超額認購　部署7月初開售

佳明旗下的土瓜灣明雋，佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，明雋昨日開始收票，即日收約60票，對比首張價單推出的30伙，已錄超額認購。馮倩平續指，入票客源當中有一半為區內客，有機會加推單位應市，定價有調整空間，項目料下周公布銷售安排，部署7月初開售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市今年上半年以一手新盤主導，上半年暫錄得6,250宗一手成交，對比去年同期4,790宗已錄得30%升幅，反映樓市交投氣氛持續造好，市場購買力不減，加上美國暫緩加息，為樓市帶來好消息，買家入市決定亦會加快，後市持續向好。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，為項目買家提供高成數低息按揭優惠，按揭成數高達九成，實際按息現以封頂息率計低至3.5%，全期按息低至H加1.3%，現金回贈高達2.8%，按揭年期長達30年並享有高存息戶口，存息與按息一致。發展商另外亦夥經絡推出類近優惠。

延伸閲讀【多圖】土瓜灣明雋示位陪你睇 現代都會風活力一房【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

同場加映【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機