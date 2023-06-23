印度總理結束訪美行程 欲加強各領域合作

印度總理莫迪結束對美國的國事訪問，重點是加強各領域的合作。這次訪問包括與美國總統拜登、副總統賀錦麗和國務卿布林肯會晤，強調兩國之間蓬勃發展的經濟關系。

莫迪向商界領袖發表講話，強調了他的「印度製造」策略，並將印度定位為一個製造和外交強國。

這次訪問旨在加強印度作為中國的戰略制衡力量的作用，並就半導體製造和技術創新達成協議。然而，人們對印度在台灣等問題上的立場，以及它與俄羅斯的密切關系仍然感到擔憂。

維權人士呼籲拜登政府解決印度的人權問題，特別是關於虐待持不同政見者和少數群體的指控。雖然拜登承認就人權問題進行了討論，但與印度的接觸被視為對美國國家安全和經濟利益至關重要。

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