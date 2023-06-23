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日本5月核心通脹升至4.3% 創42年新高

環球政經 18:00 2023/06/23

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日本5月消費者物價指數（CPI）按年升3.2%，為連續21個月增長，食品和住宿等日常必需品的價格上漲推動了整體指數，而價格上漲的項目數量也有所增加。

剔除較波動的食品及原油價格，核心CPI按年升幅擴大0.2個百分點至4.3%，創42年新高，略高過預期的4.2%。

核心CPI連續第14個月保持在日本央行2%的目標之上，這對央行認為最近的通脹壓力是暫時的說法提出挑戰。

分析師預測，核心消費者通脹率將在夏季前後達到頂峰，但提醒說，企業繼續轉嫁成本的時間可能比預期的要長，從而給通脹帶來上行風險。

不包括新鮮食品和燃料的「核心-核心」CPI大幅增長，表明國內需求驅動的價格趨勢強勁。在能源成本下降的同時，食品通脹加速，酒店房價上升，反映了強勁的旅遊需求。

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這些數據增加了日本央行修改其價格預測的可能性，但分析人士認為，擺脫超低利率的可能性不大。

日央行行長植田和男強調，在通脹持續在2%左右並伴隨工資上漲之前，須採取寬鬆政策，同時表示核心消費者通脹率可能會在9月或10月之前回落到2%以下。

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撰文 : 林斯凱

財政政策 貨幣政策 食品 經濟 住宿 香港 日本 通脹 酒店 CPI

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