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【英國王室】喬治參觀伊頓公學 或提前3年準備升讀威廉母校

環球社會熱點 09:05 2023/06/24

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英國王儲威廉（Prince William）及王儲妃凱特（Kate Middleton）周三（21日）帶長子喬治（Prince George），參觀威廉母校、有「貴族搖籃」之稱的伊頓公學（Eton College）。喬治下月才滿10歲，但該校一位難求，家長需提前3年為子女準備申請入學。

【英國王室】哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓 【下一頁】

英媒報道，喬治周三穿著短袖裇衫配藍色短褲及黑鞋，跟隨父母參觀伊頓公學。凱特參觀期間與兩名伊頓公學職員交談，表現積極。

伊頓公學著名校友名單

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伊頓公學有近600年歷史，僅招收年齡13至18歲的男學生。該校多年來培養大量貴族成員及政商名流，更先後有20名英國首相畢業於此。

威廉於1995年入讀伊頓公學，為史上首名入讀該校的英國王室高級成員，其後威廉胞弟哈里王子（Prince Harry）也升讀該校。

【英國王室】哈里梅根再失搖錢樹 播客節目名商標註冊被拒 【下一頁】

喬治目前與妹妹夏洛特公主（Princess Charlotte）和弟弟路易王子（Prince Louis）就讀於同一所小學——位於溫莎堡附近的名校Lambrook School。 

另外有指威廉凱特除了伊頓公學外，也考慮讓喬治等3名子女入讀凱特的母校Marlborough College。

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責任編輯：鄭錦玲

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