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【恒大財困】灣仔中國恒大中心改名「萬通保險」　馬雲、虞鋒旗下雲鋒金融：未購入業權

股市 16:28 2023/06/26

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【恒大財困】灣仔中國恒大中心改名「萬通保險」　馬雲、虞鋒旗下雲鋒金融：未購入業權

中國恒大 （03333） 陷入財困，旗下位於灣仔告士打道38號的香港總部「中國恒大中心」被接管後去向未明。阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲及好友虞鋒旗下的雲鋒金融 （00376） 上周發公告指，「中國恒大中心」更改為「萬通保險中心」，由於雲鋒金融為萬通保險母企，故今次恒大中心更名，再次惹來「中國恒大中心」易手揣測。

不過，雲鋒金融發聲明解釋，公司及旗下非全資附屬萬通保險未有購入「萬通保險中心」任何業權。公司續指，萬通保險自2000年起租用該物業，由於公司是該大廈的主要租戶，與大廈業主公平協商後，同意將大廈名稱由「中國恒大中心」更名為「萬通保險中心」。

雲鋒金融聲明未有點名提及大廈業主身份。

去年「中國恒大中心」被接管，安邁企業咨詢發出聲明，指黃詠詩及楊美莉已獲委任為Pioneer Time Limited及中國恒大中心的物業接管人兼經理人，其後多次傳出易手消息，但未能成事。

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編輯：李哲毅

港股 中國恒大（03333） 雲鋒金融（00376） 阿里巴巴－SW（09988）
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