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內地生預繳一年租　搶租沙田偉華中心　業主年初買樓　現享近4厘回報

股樓投資 18:39 2023/06/23

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臨近暑假，不少內地生提早來港租屋，為升學作準備。美聯物業陳國良說，沙田偉華中心2座低層A室，原則為兩房間隔，附全新裝潢，日前以14,400元獲承租。 

據悉，單位由放盤至租出不足一天，便獲內地生預繳全年租金承租。代理透露，沙田市中心區一帶由於交通便利，且鄰近東鐵綫，故租盤一直備受教職員及醫院護士客群追捧，而臨近暑假更添加多一班國內學生搶盤需求。以本月為例，暫累錄逾40宗租務成交、較上月同期上升1倍，而現時區內交吉租盤減少。

值得留意的是，業主於2023年初以433.8萬元購入單位，以月租14,400元計算，現享近4厘租賃回報。

延伸閱讀 筲箕灣傲華折實最平478.8萬起　平均呎價逾2.3萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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