【業績｜電商】友和上財年列帳轉賺630萬元、末期息派2.4仙　適時推直播銷售

▲ 【業績｜電商】友和上財年轉賺630萬元 末期息派2.4仙 上市後首派息

本地電商平台Yoho母企友和集團 （02347） 公布，截至3月底財年，全年收入按年增8%至8.55億元，列帳盈利630萬元，較前一年度列帳虧損22.5萬元改善。不過，若以經調整純利計，友和上年度少賺12%至2300萬元。

友和自去年上市後首次派息，派末期息2.4仙，總額達1200萬元。以友和周五收市價0.78元計，現價股息率約3.1厘。

友和表示，上季列帳轉賺主要受惠於可轉換可贖回優先股公平值變動、年內上市開支減少，而公司經調整溢利則主要撇除相關項目的影響。

友和：未來合適時間推直播銷售

友和集團上財年總商品交易額約9.29億元，按年增長6.3%；期內已承接訂單數目為47.7萬份，按年增長3%；每份訂單的客單價由1887元增加至1950元。截至3月底的註冊會員數目達96.1萬名，較上財年的77.5萬名，增加24%。

友和年度毛利率輕微跌0.2百分點至15.3%。

友和主席胡發枝表示，目前自營類別的市佔率仍有相當大的進步空間，而去年11月新推的商戶加盟模式、跨境電商的潛力都有很大潛力。

對於本地電商平台開拓直播電商，胡發枝表示，留意到友商直播銷售取得不錯業績，而公司團隊過去數年已累積不少經驗，正物色擁有較大直播資源的合作夥伴，包括擁有跨地區銷售渠道的商業夥伴、有KOL（網絡紅人）資源的經理人公司，未來會在合適時機推出直播銷售，看好可成為未來業績增長點。

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記者：宋佩恩