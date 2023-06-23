【比亞迪1211】比亞迪阿聯猶推SUV車款ATTO3 售價32萬 料年內再推2車款

比亞迪股份（01211）宣布，於阿聯猶推出SUV車款Atto3，預售價為14.99萬迪拉姆（約31.9萬港元），公司同時計劃今年內在當地再推出2款車型，下一款為「漢（HAN）」，預計10月推出。

比亞迪股價今日（23日）收報256元，下跌3.3%，成交額11.2億元。

【延伸閱讀】【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩 股價連跌2日 券商紛下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

據阿聯猶媒體報道，今次比亞迪的合作夥伴為當地汽車經銷商Al-Futtaim，Atto 3續航里程420公里，售價為當地透過官方經銷商銷售的最便宜的新能源車，現時當地最平的定價接近20萬迪拉姆（約33.4萬港元）。

Al-Futtaim董事總經理Hasan Nergiz表示，在正式發布前，已有逾9.5萬名人士經綫上查看Atto 3，有逾3,000個登記和153宗預訂。

而比亞迪阿聯酋官網顯示，下一款名為「漢(HAN)」的車型已開放預訂，續航里程521公里，預售價23.2萬迪拉姆(約49.5萬港元)，計劃10月推出。

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明