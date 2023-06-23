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【比亞迪1211】比亞迪阿聯猶推SUV車款ATTO3 售價32萬 料年內再推2車款

股樓投資 18:32 2023/06/23

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比亞迪股份（01211）宣布，於阿聯猶推出SUV車款Atto3，預售價為14.99萬迪拉姆（約31.9萬港元），公司同時計劃今年內在當地再推出2款車型，下一款為「漢（HAN）」，預計10月推出。

比亞迪股價今日（23日）收報256元，下跌3.3%，成交額11.2億元。

【延伸閱讀】【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩  股價連跌2日  券商紛下調目標價【見下頁

 

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據阿聯猶媒體報道，今次比亞迪的合作夥伴為當地汽車經銷商Al-Futtaim，Atto 3續航里程420公里，售價為當地透過官方經銷商銷售的最便宜的新能源車，現時當地最平的定價接近20萬迪拉姆（約33.4萬港元）。

Al-Futtaim董事總經理Hasan Nergiz表示，在正式發布前，已有逾9.5萬名人士經綫上查看Atto 3，有逾3,000個登記和153宗預訂。

而比亞迪阿聯酋官網顯示，下一款名為「漢(HAN)」的車型已開放預訂，續航里程521公里，預售價23.2萬迪拉姆(約49.5萬港元)，計劃10月推出。

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記者：李兆明

 

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