▲ 【唱高散貨】證監會與警方檢控4人 涉證券欺詐及非法賣空

證監會公布，與警方對證券交易欺詐和非法賣空活動採取聯合行動後，落控4名疑犯涉欺詐罪及非法賣空的交替控罪，今日於東區裁判法院應訊。被告暫時無須答辯，案件押後至今年8月18日，並移交區域法院審理。

證監會表示，在深入調查疑似「唱高散貨」時，發現相關可疑交易活動，該會根據《證券及期貨條例》對多項市場失當行為罪進行調查的同時，亦因該案件懷疑涉及洗錢及其他欺詐活動而轉介警方處理。

該等嫌疑人今日應訊後獲准保釋，保釋金由4萬元至15萬元不等，保釋條件包括不得離開香港，交出所有旅行證件，定期到警署報到，而且不得直接或間接與控方證人接觸，提供的地址居住並且在更改住所前24小時需通知警方。

證監會未披露所涉案件的股份，僅指由於法律程序已經展開，現階段不會作出進一步評論。

相關文章：

【微信女】證監會揭「唱高散貨」疑犯謝堯中疑違保釋條件 法院施加50萬保釋金、宵禁令及每日報到

【證監入稟】曾泠樨共11名內地居民涉「唱高散貨 」 證監會入稟指違例申禁令、披露涉哪家GEM股

【微信女】證監會向十家證券行發限制通知書 凍結31個疑涉「唱高散貨」帳戶

編輯：麥德銘