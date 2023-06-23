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【大行報告】美銀：快手618購物節增長勁　重申買入評級 目標價80元

股樓投資 18:07 2023/06/23

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美銀證券發布報告，指快手（01024）在「618購物節」期間，訂單量和活躍用戶數分別同比增長40%和30%；商品交易總額（GMV）同比增長約30%至40%，相信快手有望實現第二季電商GMV同比增長30%的預期。

快手今日（23日）股價收報54.15元，跌1.4%，成交額3.5億元。

【延伸閱讀】【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩  股價連跌2日  券商紛下調目標價【見下頁

 

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報告指出，各種內容格式和商家類型之間的流量優化是快手今年的主要戰略，618期間品牌產品的GMV同比增長200%，短視頻下單訂單量同比增長近210%，搜索支付GMV同比增長近130%。服裝、家電等主要品類增長超過200%，生鮮產品亦增70%。

該行相信快手的電商業務將繼續受益於其流量優化工作，以提高轉化並豐富商家和產品類別，以實現高於行業的30%增速。重申快手「買入」評級，目標價80元。

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記者：李兆明

 

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