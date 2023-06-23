【職場熱話】剛升職就有新Offer 網友：只要工資出得夠多就轉行

你是否曾在職涯十字路口徘徊，不知道要留在現有的工作還是冒險嘗試新的機會？近日，有網民在網上討論區發文，指自己在麵包店升職後，找到另一份在四星級酒店的餅房的工作，樓主既嚮往酒店餅房的就業前景，又不想浪費在麵包店的工作經驗，因而詢問網民意見。

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大部份網民都認為樓主應該選擇酒店餅房的工作，「酒店前景好又可以學多點東西」、「做酒店將來找工作都容易點，而且前途都更好」、「將來你的履歷表都好看更多」，網民認為酒店有各類福利是麵包店無法相比的，「做酒店的褔利好很多」、「酒店會有花紅」、「酒店會包兩餐，算起來其實月薪都有1.8萬左右，如果你年輕又不大負擔，工資與麵包店相差的二、三千元很快可以賺回來，甚至有多。」

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網民認為酒店有更多升職機會，「要從初級做起即代表有晉升機會，麵包店雖然升了做中工，但你也要看看一般要多久才能升做大工，而且屆時收入是多少。工作沒有甚麼浪不浪費，只要工資出得多就可以了。」另外有網民建議樓主嘗試找五星級酒店餅店做，「現在五星酒店很多都找人，工資也好好，入到五星的話，福利都好比較好而且能學更多，比起你在一般麵包店好很多。」亦有網民有不同看法，「我會選麵包師傅，可以自己存錢開店。」

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