  • 30°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 20:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玩樂好去處】香港迪士尼推夏日限定活動 全新「奇妙唱遊大冒險」表演+水戰回歸

理財智慧 19:55 2023/06/23

分享：

分享：

香港迪士尼樂園由即日（ 6 月 23 日）起至 9 月 3 日推出一系列盛夏限定主題活動，包括全新「奇妙唱遊大冒險」表演，而過往夏天的人氣活動「Pixar 水花大街派對」亦重返樂園，讓人可在盛夏決一水戰消消暑。還有一系列清爽夏日主題#EATertainment 滋味體驗，滿足追求驚喜味蕾體驗的美食大玩家！另外，迪士尼好萊塢酒店將於7月14日以新面貌登場，全新裝潢的大堂及嶄新餐飲體驗為賓客帶來好玩新驚喜。

【行業點睇】「最火」端午小長假來了 出行熱度不遜於「五一」【見下頁

按圖看更多詳情：

    點擊圖片放大
    +15
    +14
  •  

【職場熱話】40歲單身男冇車冇樓零積蓄 怕被淘汰問網友賺錢方法【見下頁

全新表演「奇妙唱遊大冒險」樂園已經投入樂園內的探險世界樂韻叢林，一眾迪士尼角色換上探險主題服飾與大家見面，沿途更有《沖天救兵》的羅小飛、《魔幻森林》路易王、慕安娜及跳著夏威夷舞的史迪仔與來賓一同探險。其間，去到迷離莊園更有機會看看見迷離莊園主人亨利爵士的魔術師侄孫，背著與他形影不離的神秘袋子分享來自世界各地的奇珍異品。此外，在迷離莊園貨運站，來賓將隨時遇上四位來自世界各地的吟遊樂手，即興呈獻來自不同國度、風格各異的音樂表演。在6月26日至7月9日期間，來賓還可以在欣賞過「奇妙唱遊大冒險」表演後與史迪仔和妮露見面。另外，來賓亦可到度假區商店選購一系列夏威夷風的史迪仔主題精品，再到明日世界品嚐史迪仔主題夏日限定小食， 最後更可到動畫藝術教室學習如何繪畫史迪仔，全方位感受史迪仔的魅力。若想感受更濃厚的夏威夷氛圍，來賓到度假區酒店參與「盛夏水花池畔派對」，近距離向史迪仔說聲「Aloha」拍照留念，更可以以加購「扮嘢小魔星房間歡慶時光」， 與史迪仔一同度過難忘的夏天。

【中女學理財】 學懂理財是女人反轉命運的唯一機會！10個讓錢流走的習慣【見下頁

炎炎夏日， 「Pixar 水花大街派對」再度驚喜回歸，其間可以在美國小鎮大街看到一班彼思好友，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁，《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔，以及《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人紛紛整裝待發，處處水花四濺。而在奇妙夢想城堡前，更不觀賞夏日版的「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演，伴隨著氣勢磅礴的水柱、泡泡及舞台火花特效等表演，和來賓齊齊濕身。樂園商店亦有一系列夏日主題精品，包括《反斗奇兵》夏日水花系列及消暑系列的手提小風扇、太陽眼鏡、拖鞋及更多主題商品。「未夠喉」的玩家可還可到幻想世界參與全新「夏日泡泡派對」，除了捕捉滿天夢幻泡泡，還可以帶著自己的魔法泡泡棒參與其中。想要玩得更盡興，亦可帶上泡泡棒和嬉水玩具，加入玩具兵團訓練營成為全新水兵特訓班的新力軍，手持水槍執行水花任務，一起水力全開玩到盡！

內地生預繳一年租　搶租沙田偉華中心　業主年初買樓　現享近4厘回報【見下頁

除了玩樂之外，多個戶外小食亭亦推出全新冰涼消暑的夏日甜品，喜歡打卡的你不容錯過！在美國小鎮大街可以嚐到椰香芝士泡芙、伯爵茶佛手柑甜品棒（由即日起至 2023 年 6 月 30 日供應） ，而小鎮雪糕店更推出柑橘味軟雪糕，加有唐老鴨腳掌形狀的朱古力片作裝飾。而在反斗奇兵大本營，可以嚐到以胡迪、巴斯光年、三眼仔等一班玩具老友為造型的多 款不同水果味鬆餅，造型如同玩具一樣，可愛度滿分。

香港迪士尼於樂園推出共享充電器租借服務，亦與 ChargeSpot合作推出三款香港迪士尼主題充電器，設計中融入奇妙夢想城堡、米奇與好友等標誌性元素。由即日起，大玩家可於樂園獨家租借，更能無憂無慮地暢遊樂園。樂園與 ChargeSpot 將會陸逐推出更多獨家迪士尼主題 充電器設計，為賓客帶來更多驚喜。

【券商點睇】料首季收入及淨利潤跌雙位數 憧憬申洲國際下半年恢復【見下頁

標誌著經典好萊塢時代的迪士尼好萊塢酒店將於 7 月 14 日以新面貌登場，呈現猶如電影大銀幕般的嶄新酒店大堂及餐廳。其中，兩間全新餐廳 ─ 留映廳及藝彩廚，將為大家呈現一系列以迪士尼電影為靈感設計的 #EATertainment 體驗。 

迪士尼好萊塢酒店全新酒廊留映廳(The Archivist)，以精緻藝術風格裝潢設計，將Marvel電影的宇宙展現於眼前，來賓一邊享受美食同時可品味Marvel電影的周邊收藏品，包括擺設及拍攝道具等。同時，大廚亦在留映廳為大家送上一系列精美西班牙冷、熱小菜及甜品，打造充滿電影感的#EATertainment 體驗。而另一家新餐廳藝彩廚 (Ink and Plate)，則是參考華特迪士尼動畫製作室中傳奇的「Ink & Paint」部門設計，牆上的手繪畫作、餐具、擺設，以至菜單都是精心設計的。來賓將以餐盤為調色盤，餐具為畫筆，食物為顏料，飽嚐自助餐的藝術。

【多圖】HENLEY PARK現樓花園特色戶陪你睇　希臘花園設計展古典氣派【見下頁

而以新面貌登場的影星禮品店有各款獨家精品，包括一系列以迪士尼電影為主題的紀念品、東京時尚品牌 FDMTL為香港迪士尼樂園獨家設計師系列、以日本傳統職人布藝元素注入一系列商品設計包括： 服裝、配飾、袋子、毛公仔、滑板、家居用品及絲印美術畫等等，部份商品更是日本製造及限量發售！

 

一系列夏日驚喜接連不斷,由即日起至 8 月底,樂園將每星期營運 6 天或 7 天,而由 9 月起將逢星期三 (公眾假期及指定特別日子除外) 暫停開放,為賓客送上更多奇妙歡樂。

當到訪樂園, 賓客必須:

1.預先購買門票並在到訪樂園前 90 日內,在香港迪士尼樂園的入園預約網站預約到訪日期

2.遵循於 https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/guest-services/health-and-safety/ 之最新到訪樂園資訊。

【玩樂好去處】青衣城辦漁農嘉年華 40間有機農戶參與 設攤位遊戲+舞台表演【見下頁

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳美鳳

樂園 Disney 好去處 美食 Marvel 迪士尼樂園 玩樂 香港 酒店

上一篇文章

【券商點睇】踏入銷售旺季推熱門IP產品 料泡泡瑪特銷售按季加速

下一篇文章

星凱‧堤岸獲批滿意紙　快將開始交樓程序　七月展開新一輪推售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款