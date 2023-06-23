【玩樂好去處】香港迪士尼推夏日限定活動 全新「奇妙唱遊大冒險」表演+水戰回歸

香港迪士尼樂園由即日（ 6 月 23 日）起至 9 月 3 日推出一系列盛夏限定主題活動，包括全新「奇妙唱遊大冒險」表演，而過往夏天的人氣活動「Pixar 水花大街派對」亦重返樂園，讓人可在盛夏決一水戰消消暑。還有一系列清爽夏日主題#EATertainment 滋味體驗，滿足追求驚喜味蕾體驗的美食大玩家！另外，迪士尼好萊塢酒店將於7月14日以新面貌登場，全新裝潢的大堂及嶄新餐飲體驗為賓客帶來好玩新驚喜。

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全新表演「奇妙唱遊大冒險」樂園已經投入樂園內的探險世界樂韻叢林，一眾迪士尼角色換上探險主題服飾與大家見面，沿途更有《沖天救兵》的羅小飛、《魔幻森林》路易王、慕安娜及跳著夏威夷舞的史迪仔與來賓一同探險。其間，去到迷離莊園更有機會看看見迷離莊園主人亨利爵士的魔術師侄孫，背著與他形影不離的神秘袋子分享來自世界各地的奇珍異品。此外，在迷離莊園貨運站，來賓將隨時遇上四位來自世界各地的吟遊樂手，即興呈獻來自不同國度、風格各異的音樂表演。在6月26日至7月9日期間，來賓還可以在欣賞過「奇妙唱遊大冒險」表演後與史迪仔和妮露見面。另外，來賓亦可到度假區商店選購一系列夏威夷風的史迪仔主題精品，再到明日世界品嚐史迪仔主題夏日限定小食， 最後更可到動畫藝術教室學習如何繪畫史迪仔，全方位感受史迪仔的魅力。若想感受更濃厚的夏威夷氛圍，來賓到度假區酒店參與「盛夏水花池畔派對」，近距離向史迪仔說聲「Aloha」拍照留念，更可以以加購「扮嘢小魔星房間歡慶時光」， 與史迪仔一同度過難忘的夏天。

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炎炎夏日， 「Pixar 水花大街派對」再度驚喜回歸，其間可以在美國小鎮大街看到一班彼思好友，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁，《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔，以及《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人紛紛整裝待發，處處水花四濺。而在奇妙夢想城堡前，更不觀賞夏日版的「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演，伴隨著氣勢磅礴的水柱、泡泡及舞台火花特效等表演，和來賓齊齊濕身。樂園商店亦有一系列夏日主題精品，包括《反斗奇兵》夏日水花系列及消暑系列的手提小風扇、太陽眼鏡、拖鞋及更多主題商品。「未夠喉」的玩家可還可到幻想世界參與全新「夏日泡泡派對」，除了捕捉滿天夢幻泡泡，還可以帶著自己的魔法泡泡棒參與其中。想要玩得更盡興，亦可帶上泡泡棒和嬉水玩具，加入玩具兵團訓練營成為全新水兵特訓班的新力軍，手持水槍執行水花任務，一起水力全開玩到盡！

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除了玩樂之外，多個戶外小食亭亦推出全新冰涼消暑的夏日甜品，喜歡打卡的你不容錯過！在美國小鎮大街可以嚐到椰香芝士泡芙、伯爵茶佛手柑甜品棒（由即日起至 2023 年 6 月 30 日供應） ，而小鎮雪糕店更推出柑橘味軟雪糕，加有唐老鴨腳掌形狀的朱古力片作裝飾。而在反斗奇兵大本營，可以嚐到以胡迪、巴斯光年、三眼仔等一班玩具老友為造型的多 款不同水果味鬆餅，造型如同玩具一樣，可愛度滿分。

香港迪士尼於樂園推出共享充電器租借服務，亦與 ChargeSpot合作推出三款香港迪士尼主題充電器，設計中融入奇妙夢想城堡、米奇與好友等標誌性元素。由即日起，大玩家可於樂園獨家租借，更能無憂無慮地暢遊樂園。樂園與 ChargeSpot 將會陸逐推出更多獨家迪士尼主題 充電器設計，為賓客帶來更多驚喜。

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標誌著經典好萊塢時代的迪士尼好萊塢酒店將於 7 月 14 日以新面貌登場，呈現猶如電影大銀幕般的嶄新酒店大堂及餐廳。其中，兩間全新餐廳 ─ 留映廳及藝彩廚，將為大家呈現一系列以迪士尼電影為靈感設計的 #EATertainment 體驗。

迪士尼好萊塢酒店全新酒廊留映廳(The Archivist)，以精緻藝術風格裝潢設計，將Marvel電影的宇宙展現於眼前，來賓一邊享受美食同時可品味Marvel電影的周邊收藏品，包括擺設及拍攝道具等。同時，大廚亦在留映廳為大家送上一系列精美西班牙冷、熱小菜及甜品，打造充滿電影感的#EATertainment 體驗。而另一家新餐廳藝彩廚 (Ink and Plate)，則是參考華特迪士尼動畫製作室中傳奇的「Ink & Paint」部門設計，牆上的手繪畫作、餐具、擺設，以至菜單都是精心設計的。來賓將以餐盤為調色盤，餐具為畫筆，食物為顏料，飽嚐自助餐的藝術。

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而以新面貌登場的影星禮品店有各款獨家精品，包括一系列以迪士尼電影為主題的紀念品、東京時尚品牌 FDMTL為香港迪士尼樂園獨家設計師系列、以日本傳統職人布藝元素注入一系列商品設計包括： 服裝、配飾、袋子、毛公仔、滑板、家居用品及絲印美術畫等等，部份商品更是日本製造及限量發售！

一系列夏日驚喜接連不斷,由即日起至 8 月底,樂園將每星期營運 6 天或 7 天,而由 9 月起將逢星期三 (公眾假期及指定特別日子除外) 暫停開放,為賓客送上更多奇妙歡樂。

當到訪樂園, 賓客必須:

1.預先購買門票並在到訪樂園前 90 日內,在香港迪士尼樂園的入園預約網站預約到訪日期 2.遵循於 https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/guest-services/health-and-safety/ 之最新到訪樂園資訊。

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