【新聞禁令】加拿大通過「線上新聞法」　Facebook及Instagram將終止加拿大新聞服務

▲ 加拿大周四(22日)通過的「線上新聞法」引來網絡巨頭的不滿。

據BBC的報道，加拿大參議院於周四(22號)通過了「加拿大線上新聞法」(Canada's Online News Act)。強制性要求Google及Facebook等網絡巨頭向媒體購買新聞內容。法案預計會在6個月後正式生效。法案通過後， Meta表示，Facebook及Instagram將會終止為加拿大用戶提供新聞服務。



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Meta的發言人稱：「該法案強制我們為未發表的連結及內容付費，這是不可行及不能持久的作法，而且絕對不是大多數人選擇使用我們平台的原因。」

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而同樣受到法案影響的Google，也對有計畫限制提供新聞予加拿大的用戶，稱該法案是「不可行」的，並表示希望與加拿大政府尋求「向前的方法」。

此法案的目的，在於為增加加拿大的電子媒體市場的公平性。據悉， 提出法案的加拿大文化遺產部部長Pablo Rodriguez表示，這些網絡平台的限制行為是「威脅」以及「不可接受」的。

責任編輯：王愷楹

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