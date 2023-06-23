▲ 【業績︱紡織股】互太紡織上財年純利跌53% 末期息縮水7成至4仙、股息率9.8厘

互太紡織 （01382） 公佈截至3月底止財年業績，全年收入跌17%至50.2億元，全年純利跌53%至2.7億元，相當於每股盈利0.19元。互太紡織宣派末期息4仙，按年縮水71%，全年度派息少45%至19港仙。

以互太紡織周五收市價1.94元計，現價股息率仍達9.8厘。

互太紡織表示，期內收入下跌17%，主要受累於銷售量減少24.5%，而產品平均售價增加9.6%，抵銷部分影響。公司續指，除了銷售收入減少，番禺工廠生產設施利用率較低以致較高的固定成本攤銷，投資Teejay Lanka PLC產生減值虧損，都拖低盈利表現。

互太紡織年度毛利率按年跌3百分點至9.8%，權益回報率跌8百分點至8.9%。

互太紡織：2024年表現可重回正軌

集團表示，上年度生產成本上漲未能完全反映銷售價格上，而客戶致力減少庫存、編配布料及服務至東南亞發展中國家，令番禺廠房訂單減少，而集團越南廠房訂單則增加。

互太紡織表示，番禺廠房正拓展內地客戶基礎，如運動服裝及優化織布料客戶，同時開發寢具及床褥等非衣物用布料、汽車內籠布料，但全面滲透需要時間。

公司表示，越南新廠房將於今財年底前竣工，料產能將大幅提升，隨銷量回升，保持中期增長趨勢，2024財年的業務表現將重回正軌。

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記者：宋佩恩