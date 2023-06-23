  • 30°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【motorola摺機】motorola新推razr 40 ultra售7999元　主攻內容創作者

科技 19:00 2023/06/23

分享：

分享：

早在 2020 年已在香港推出 razr 5G 系列摺機的motorola，新推出motorola razr 40 ultra 手機，將於7 月7日起發售，售價為港幣7999元。

motorola razr 40 ultra 搭載 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器，擁12 GB 記憶體 + 512GB 儲存容量組合。6.9 吋無痕水滴型靈活摺疊設計的pOLED 主屏幕，刷新率達 165Hz ，透過 Flex View 技術，用戶可多角度豎立手機。同時，透過獨特設計和功能提升，回覆訊息、獲取導航和吸收最新資訊亦變得更加容易，例如： 
個人化介面：用戶可自訂外屏幕顯示內容，左右滑動即可顯示新聞、天氣、聯絡人、影視內容，以及其他應用程式的通知，甚至於外屏幕直接開啟 Google Maps 或 Google Wallet 等程式。用戶亦可以選擇多種顏色豐富的動態桌布設計和一系列 moto 時鐘款式。 
遊戲：motorola 和 GameSnacks 提供多款有趣遊戲，包括《Golf Adventure》、《Tiger Run》及《Pinball Mania》等等，可以於外屏幕暢玩。 
Spotify 專用介面：Spotify 用戶可以於外屏幕器控制播放。在不打開手機的情況下，輕觸屏幕聆聽歌曲。 

【Android手機】英報警電話創紀錄　竟然跟Android 手機有關

【網絡熱話】Google新手機廣告　暗諷iPhone零創新（有片）

多功能相機系統  瞄準內容創作者
 
不少用戶也視手機為相機，motorola razr 40 ultra 搭載的 12MP OIS相機鏡頭，使用瞬間雙像素 PDAF 技術，無論環境光線如何，都能呈現更快、更準確的表現。f/1.5 光圈可以捕捉到更多光線，而OIS防震技術可使照片更為清晰。外屏幕讓用戶可利用主相機進行自拍，或者讓朋友預覽他們的姿勢，令每人都滿意照片效果。 

razr 40 ultra 亦可變身為三腳架，以相機機頭、AI 人臉追蹤和特大外屏幕進行免提錄影，拍攝高質素相片和影片。 motorola亦推出了 Photo Booth 功能，用戶可利用 Flex View 功能及相機鏡頭，擺出不同甫士，拍攝4張相，所有操作都由簡單的手勢捕捉，用戶不同跟自動限時比拼。 

責任編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】無電製冷技術應用廣泛 降耗電量 + 提升設備效能
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【自助維修】Samsung擴自助維修Galaxy產品服務至歐洲9大國家
2023/06/20
【自助維修】Samsung擴自助維修Galaxy產品服務至歐洲9大國家
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
2023/06/19
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
2023/06/19
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【市場趨勢】OLED市場佔比創新高　漸取代LCD成手機品牌寵兒
2023/06/13
【市場趨勢】OLED市場佔比創新高　漸取代LCD成手機品牌寵兒

你可能感興趣

【自助維修】Samsung擴自助維修Galaxy產品服務至歐洲9大國家
15:38 2023/06/20
【自助維修】Samsung擴自助維修Galaxy產品服務至歐洲9大國家
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
15:08 2023/06/19
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
13:44 2023/06/19
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
相機 5G 移動裝置 科技產品 Google

下一篇文章

【新聞禁令】加拿大通過「線上新聞法」　Facebook及Instagram將終止加拿大新聞服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款