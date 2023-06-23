【motorola摺機】motorola新推razr 40 ultra售7999元　主攻內容創作者

早在 2020 年已在香港推出 razr 5G 系列摺機的motorola，新推出motorola razr 40 ultra 手機，將於7 月7日起發售，售價為港幣7999元。



motorola razr 40 ultra 搭載 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器，擁12 GB 記憶體 + 512GB 儲存容量組合。6.9 吋無痕水滴型靈活摺疊設計的pOLED 主屏幕，刷新率達 165Hz ，透過 Flex View 技術，用戶可多角度豎立手機。同時，透過獨特設計和功能提升，回覆訊息、獲取導航和吸收最新資訊亦變得更加容易，例如：

個人化介面：用戶可自訂外屏幕顯示內容，左右滑動即可顯示新聞、天氣、聯絡人、影視內容，以及其他應用程式的通知，甚至於外屏幕直接開啟 Google Maps 或 Google Wallet 等程式。用戶亦可以選擇多種顏色豐富的動態桌布設計和一系列 moto 時鐘款式。

遊戲：motorola 和 GameSnacks 提供多款有趣遊戲，包括《Golf Adventure》、《Tiger Run》及《Pinball Mania》等等，可以於外屏幕暢玩。

Spotify 專用介面：Spotify 用戶可以於外屏幕器控制播放。在不打開手機的情況下，輕觸屏幕聆聽歌曲。



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不少用戶也視手機為相機，motorola razr 40 ultra 搭載的 12MP OIS相機鏡頭，使用瞬間雙像素 PDAF 技術，無論環境光線如何，都能呈現更快、更準確的表現。f/1.5 光圈可以捕捉到更多光線，而OIS防震技術可使照片更為清晰。外屏幕讓用戶可利用主相機進行自拍，或者讓朋友預覽他們的姿勢，令每人都滿意照片效果。

razr 40 ultra 亦可變身為三腳架，以相機機頭、AI 人臉追蹤和特大外屏幕進行免提錄影，拍攝高質素相片和影片。 motorola亦推出了 Photo Booth 功能，用戶可利用 Flex View 功能及相機鏡頭，擺出不同甫士，拍攝4張相，所有操作都由簡單的手勢捕捉，用戶不同跟自動限時比拼。

責任編輯：梁巧恩



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