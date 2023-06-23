【二手時裝】調查：75%消費者接受二手時裝　二手時裝將比一手好賣？

時裝轉售應用程式 Vestiaire Collective 發布第二份年度影響力報告，揭示轉售平台讓消費者購物質素「升級」，並為時裝界帶來改變。

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該平台自2022年11月起禁止用戶刊登「快時尚」品牌的買賣，提高了交易貨品的品質，70%用戶轉向購買質量更好的品牌。八成用戶指因能買賣二手名牌奢侈品，讓他們更願意投資品質更高、更耐用和不過時的單品，而85%用戶表示願意購買較少，但品質更佳的產品。

由於能在轉售市場找到價格相宜且品質較高的商品，使該平台大多數用戶（58%）減少購買快時尚新品。而且只有16%賣家將銷售單品帶來的收入用於購買新衣服，反之更傾向將利潤重新投放在二手市場。

75%用戶：社會比5年前更接納二手時裝

該項針對3,500名Vestiaire Collective用戶的全球調查顯示，轉售文化已成為入手時裝單品的常見方式，促使82%在該平台上購買的商品代替了一手消費，比2022年的70%有所增加。

75%用戶認為，相較於5年前社會已更接納二手時裝。52%用戶表示他們在平台上購物是為了減少對環境造成的影響，而56%用戶則表示，了解更多有關購買二手商品對環境帶來的正面影響後，促使他們願意購入更多二手商品。

70%賣家表示，知道自己可以轉售時尚商品會讓其更用心保養所購入的物品，而53%賣家表示，他們會修理商品以延長其壽命。除時裝外，61% Vestiaire Collective用戶指轉售平台亦有令他們考慮購買其他類型的二手商品。

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責任編輯：李智賢

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