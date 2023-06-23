【港元定存】港元1年定存最高4.1厘 六絕月存50萬穩賺逾兩萬

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【美元前景】 專家料美元下半年明顯轉弱 花旗預計年底破百下試96.83
港元拆息連續兩天回落，但港銀在半年結前的吸存戰仍激鬥連場，全周12行加港元定期存款息，焦點是當中有6行追趕4厘息尾班車，分別為︰集友、星展、招商永隆、大眾財務及虛擬銀行平安壹賬通(PAOB)及匯立(WeLab Bank)，市料加息搶存戰至下周五（6月30日）。
本周僅得4個交易天，全周共有14間銀行調整定存息，當中12加，主戰場是3個月等較短存；另有兩行加減不一。
本周調整短中長定存息銀行：
|銀行
|定存利率(厘)
|備註
|14天
|3個月
|4個月
|6個月
|9個月
|1年
|集友
|4
|上調0.15厘
|東亞
|4
|上調0.2厘
|星展
|4
|上調0.15厘
|大眾財務
|4.1
|4.1
|4.1
|全面上調0.1厘
|交銀香港
|4.1
|上調0.1厘
|大眾銀行
|4.1
|4.1
|4.1
|上調0.1厘
|信銀國際
|4.15
|上調0.1厘
|招商永隆
|4.2
|上調0.8厘
|匯立
|4.2
|新推出
|建行亞洲
|4.3
|上調0.1厘
|創興
|4.4
|上調0.2厘
|平安壹賬通(PAOB)
|4.5
|新推出
|上商
|3.38
|下調0.2厘
|花旗
|3.78
|上調0.03厘
●專家：倘美7月加息0.25厘 港P息料跟足加幅
此外，專家料美國若於7月27日再加息0.25厘，料本港P息跟足。東亞首席經濟師蔡永雄認為，自去年3 月至今，聯儲局累計加息5厘，把聯邦基金利率上調至5厘至5.25厘。在頑固的通脹壓力下，料儲局最少尚有1次 25 點子的加息空間，並將維持高利率一段較長時間。而在本輪貨幣緊縮周期，港元最優惠利率（P）合共只升0.75厘，升幅低於美國政策利率。由於美元利率仍有上行壓力，港元利率遂有上調空間，銀行在資金成本壓力下，料7月加P息0.25厘。
1個月拆息於本周三（21日）結束10連升後，現為5.05厘。蔡永雄指，料拆息於7月將回落至低於5厘；但銀行體系總結餘已低於450億元，料拆息較波動，半年結後仍高企在4厘。
●1年期高息榜變動 大眾銀行、大眾財務、富邦齊報4.1厘稱冠
本周的高息榜以1年期再有執位，皆因大眾銀行及大眾財務皆調升至4.1厘，跟富邦看齊，膺三冠王；3行的門檻俱為50萬元，期滿穩袋20,500元利息，六絕月港股又陷大跌市，定存保本賺息 。
而半年期，招商永隆大幅上調0.65厘至4.2厘，遂重返亞軍。3個月方面，創興加至4.4厘，跟渣打香港（02888）拍住上，齊列雙亞軍。
若不計個別銀行的分行提供特惠息，又或龍頭行向特選大客給予超高息，只按業界公開的牌價息率比拼，半年或以上的5厘中長息自今年初已絕迹。
檢視高息榜︰
7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，優惠至6月底
1個月呈雙冠王︰
＊富融（Fusion Bank）10厘
＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元
3個月︰富邦 4.5厘
半年期︰渣打 4.4厘
1年期︰大眾銀行、大眾財務及富邦 4.1厘
2年期︰招商永隆 3厘
論盡4大行，滙豐（HSBC）今天（6月23日）拒評是否仍向特選大戶提供3個月5厘、半年4.97厘、以及1年4.91厘，入場費50萬元，且允新舊資金。同樣，市傳中銀香港（02388）新推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬，亦毋須新錢；惟至截稿前仍未獲回應，故只以兩大發鈔行的牌價息相較量。
比拼4大行︰
3個月︰
渣打4.4厘（優先私人理財客戶《平均總結存須達 800萬元等值或以上》，門檻10萬元新錢）
滙豐、中銀香港及恒生（00011）3.3厘
半年期︰
渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）
滙豐及中銀3.4厘
渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）
恒生3.3厘
1年期︰
渣打4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）
中銀3.4厘
渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）
恒生3.1厘
●虛擬銀行PAOB搶短錢 突推14天年息4.5厘 匯立推4個月4.2厘
至於虛擬銀行，平保（02318）旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）搶短錢，新推14天年息4.5厘；匯立也推4個月4.2厘而晉級該存期榜首。
而其他存期的長短息王沒變︰
1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛銀富融（Fusion Bank）10厘（基本利率再加額外年利率），成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，推薦人最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；至6月30日
3個月︰PAOB及富融3.7厘
4個月︰匯立 4.2厘
5個月︰PAOB 3.7厘
半年期︰富融 3.7厘
9個月︰PAOB 3.7厘
1年期︰TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）3.8厘，跑贏Mox的3.5厘，PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；天星的3.1厘，眾安的3.01厘與富融的3厘。
順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券。
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特約記者︰曾桂芬
責任編輯︰李勝君