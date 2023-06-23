【港元定存】港元1年定存最高4.1厘 六絕月存50萬穩賺逾兩萬

▲ 港銀鬥追趕4厘定存尾班車

港元拆息連續兩天回落，但港銀在半年結前的吸存戰仍激鬥連場，全周12行加港元定期存款息，焦點是當中有6行追趕4厘息尾班車，分別為︰集友、星展、招商永隆、大眾財務及虛擬銀行平安壹賬通(PAOB)及匯立(WeLab Bank)，市料加息搶存戰至下周五（6月30日）。

本周僅得4個交易天，全周共有14間銀行調整定存息，當中12加，主戰場是3個月等較短存；另有兩行加減不一。

本周調整短中長定存息銀行：

銀行 定存利率(厘) 備註 14天 3個月 4個月 6個月 9個月 1年 集友 4 上調0.15厘 東亞 4 上調0.2厘 星展 4 上調0.15厘 大眾財務 4.1 4.1 4.1 全面上調0.1厘 交銀香港 4.1 上調0.1厘 大眾銀行 4.1 4.1 4.1 上調0.1厘 信銀國際 4.15 上調0.1厘 招商永隆 4.2 上調0.8厘 匯立 4.2 新推出 建行亞洲 4.3 上調0.1厘 創興 4.4 上調0.2厘 平安壹賬通(PAOB) 4.5 新推出 上商 3.38 下調0.2厘 花旗 3.78 上調0.03厘

●專家：倘美7月加息0.25厘 港P息料跟足加幅

此外，專家料美國若於7月27日再加息0.25厘，料本港P息跟足。東亞首席經濟師蔡永雄認為，自去年3 月至今，聯儲局累計加息5厘，把聯邦基金利率上調至5厘至5.25厘。在頑固的通脹壓力下，料儲局最少尚有1次 25 點子的加息空間，並將維持高利率一段較長時間。而在本輪貨幣緊縮周期，港元最優惠利率（P）合共只升0.75厘，升幅低於美國政策利率。由於美元利率仍有上行壓力，港元利率遂有上調空間，銀行在資金成本壓力下，料7月加P息0.25厘。

1個月拆息於本周三（21日）結束10連升後，現為5.05厘。蔡永雄指，料拆息於7月將回落至低於5厘；但銀行體系總結餘已低於450億元，料拆息較波動，半年結後仍高企在4厘。

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●1年期高息榜變動 大眾銀行、大眾財務、富邦齊報4.1厘稱冠

本周的高息榜以1年期再有執位，皆因大眾銀行及大眾財務皆調升至4.1厘，跟富邦看齊，膺三冠王；3行的門檻俱為50萬元，期滿穩袋20,500元利息，六絕月港股又陷大跌市，定存保本賺息 。

而半年期，招商永隆大幅上調0.65厘至4.2厘，遂重返亞軍。3個月方面，創興加至4.4厘，跟渣打香港（02888）拍住上，齊列雙亞軍。

若不計個別銀行的分行提供特惠息，又或龍頭行向特選大客給予超高息，只按業界公開的牌價息率比拼，半年或以上的5厘中長息自今年初已絕迹。

檢視高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，優惠至6月底

1個月呈雙冠王︰

＊富融（Fusion Bank）10厘

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰富邦 4.5厘

半年期︰渣打 4.4厘

1年期︰大眾銀行、大眾財務及富邦 4.1厘

2年期︰招商永隆 3厘

論盡4大行，滙豐（HSBC）今天（6月23日）拒評是否仍向特選大戶提供3個月5厘、半年4.97厘、以及1年4.91厘，入場費50萬元，且允新舊資金。同樣，市傳中銀香港（02388）新推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬，亦毋須新錢；惟至截稿前仍未獲回應，故只以兩大發鈔行的牌價息相較量。

比拼4大行︰

3個月︰

渣打4.4厘（優先私人理財客戶《平均總結存須達 800萬元等值或以上》，門檻10萬元新錢）

滙豐、中銀香港及恒生（00011）3.3厘

半年期︰

渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）

滙豐及中銀3.4厘

渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）

恒生3.3厘

1年期︰

渣打4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）

中銀3.4厘

渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）

恒生3.1厘

●虛擬銀行PAOB搶短錢 突推14天年息4.5厘 匯立推4個月4.2厘

至於虛擬銀行，平保（02318）旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）搶短錢，新推14天年息4.5厘；匯立也推4個月4.2厘而晉級該存期榜首。

而其他存期的長短息王沒變︰

1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛銀富融（Fusion Bank）10厘（基本利率再加額外年利率），成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，推薦人最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；至6月30日

3個月︰PAOB及富融3.7厘

4個月︰匯立 4.2厘

5個月︰PAOB 3.7厘

半年期︰富融 3.7厘

9個月︰PAOB 3.7厘

1年期︰TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）3.8厘，跑贏Mox的3.5厘，PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；天星的3.1厘，眾安的3.01厘與富融的3厘。

順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



