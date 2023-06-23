內地博士生來港就讀　月花2萬租黃竹坑站晉環

暑期租賃旺季即將來臨，港鐵黃竹坑站上蓋連錄租賃成交，日前有內地來港就讀的博士生月花2萬元，承租屋苑中層的兩房單位。

香港置業譚浩智說，晉環2A座中層H室，實用面積488平方呎，兩房間隔，向東北望山景，日前以2萬元租出，實用呎租約41元。

據悉，租客為內地來港就讀的博士生，心儀屋苑位於南區，鄰近海濱，環境清幽；而且方便來往中環，故睇樓後租賃上述單位。

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