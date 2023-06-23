▲ 【長和系】長實收購英國房託Civitas Social Housing要約已獲股東同意 李嘉誠長孫女李思德首以家族上市公司職銜發聲

長實 （01113） 5月向英國房地產投資信託基金Civitas Social Housing提出全現金收購要約，每股現金代價80便士（約7.94港元），總代價4.85億英鎊。長實企業業務發展部經理李思德表示，已取得Civitas Social Housing逾64%已發行股本，同時將是次交易的表決權水平由75%下調至逾50%。由於50%門檻已達成，故此長實宣布收購要約為無條件。

長實：將籌備進行財務結算的行政程序

長實相信，是次收購要約將繼續維持一段時間，與此同時，將籌備進行財務結算的行政程序。

值得留意的是，李嘉誠長孫女、李澤鉅女兒李思德首次以家族上市公司職銜，公開在新聞稿上發表言論。

長實特別項目總監趙汝成指，集團對Civitas Social Housing的業務已感與趣一段時間，基於其財務及社會意義。此次全面收購計劃之成功使長實更進一步涉足該行業，同時為集團再增加一項具備穩健收入及可靠回報的資產，擴充集團的環球房地產資產組合。

Civitas Social Housing是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋 及家居護理房屋。

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編輯：陳韻妍