  • 31°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】長實收購英國房託Civitas Social Housing要約已獲股東同意　李嘉誠長孫女李思德首以家族上市公司職銜發聲

股市 17:05 2023/06/23

分享：

分享：

【長和系】長實收購英國房託Civitas Social Housing要約已獲股東同意　李嘉誠長孫女李思德首以家族上市公司職銜發聲

長實 （01113） 5月向英國房地產投資信託基金Civitas Social Housing提出全現金收購要約，每股現金代價80便士（約7.94港元），總代價4.85億英鎊。長實企業業務發展部經理李思德表示，已取得Civitas Social Housing逾64%已發行股本，同時將是次交易的表決權水平由75%下調至逾50%。由於50%門檻已達成，故此長實宣布收購要約為無條件。

長實：將籌備進行財務結算的行政程序

長實相信，是次收購要約將繼續維持一段時間，與此同時，將籌備進行財務結算的行政程序。

值得留意的是，李嘉誠長孫女、李澤鉅女兒李思德首次以家族上市公司職銜，公開在新聞稿上發表言論。

長實特別項目總監趙汝成指，集團對Civitas Social Housing的業務已感與趣一段時間，基於其財務及社會意義。此次全面收購計劃之成功使長實更進一步涉足該行業，同時為集團再增加一項具備穩健收入及可靠回報的資產，擴充集團的環球房地產資產組合。

Civitas Social Housing是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋 及家居護理房屋。

相關文章：【長和系】長實向英國房託Civitas Social Housing提購、總代價48億元　仍需股東及英國競爭和市場管理局批准

相關文章：【李嘉誠】李嘉誠再完善家族財富規劃安排　調整系內公司股權分配　將長和及長實私人名義持股轉移至信託

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（下）GUM：MPF今年仍有望反彈X% 高中低風險人士部署攻略

編輯：陳韻妍

 

港股 長實集團（01113） 海外物業 收購 李澤鉅 李嘉誠 英國 長實
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【滴滴出行】滴滴：端午節前夕每分鐘逾10萬人叫車　每秒平均1700人同時叫車

下一篇文章

【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲或出售政府諮詢部門　早前陷洩露稅務機密醜聞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款