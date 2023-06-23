【多圖】HENLEY PARK現樓花園特色戶陪你睇　希臘花園設計展古典氣派

恒基地產（00012）旗下啟德HENLEY PARK，開放項目低座連花園的特色示範單位予公眾參觀，其中低座A座地下B單位，實用面積627平方呎，3房1套連衣帽間間隔，另連501平方呎花園。單位以希臘花園為設計特點，以白色為主要用色，運用不少古典風格的幾何石材為主，同時注重色彩搭配和綠色植物的運用。

客飯廳呈長形，長度逾6.1米，闊度則約2.6米，相信住戶可清晰劃分出客廳和飯廳的位置。主人套房寬約2.6米，擺放睡床後仍有空間可以設置其他家具，而且房內預設多功能衣櫃，位於前往套浴路上的兩旁，內設保鮮冷藏箱，以及私人保險箱，保管住戶不同的衣物及飾物。主人套房另連接單位的露台，面積22平方呎。另外兩間睡房間隔亦見方正。

低座A座地下B單位

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