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【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲或出售政府諮詢部門　早前陷洩露稅務機密醜聞

股市 16:52 2023/06/23

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【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲或出售政府諮詢部門　早前陷洩露稅務機密醜聞

羅兵咸永道（PwC）澳洲分支早前被指洩露澳洲稅務機密資料，當地傳媒引述消息人士指，羅兵咸永道擬出售涉事的政府、教育和醫療保健部門予私募基金Allegro Funds，規模相當於羅兵咸永道澳洲分支的10%。

該醜聞最早於今年1月傳出，一名羅兵咸永道前稅務合夥人，曾就澳洲聯邦政府防止企業逃稅的政策提供顧問服務，其後向同事分享相關機密信息，令他們利用相關信息去與跨國公司談生意。

醜聞在澳洲當地鬧大，不單止影響羅兵咸永道澳洲稅務部門，更影響當有利可圖的政府諮詢部門，包括央行在內等多個澳洲公營機構、退休金都表明停用羅兵咸永道服務。

據當地傳媒指，羅兵咸永道澳洲拆售規模或涉約100名合伙人和1000名員工，大約相當於該行澳洲的10%規模。羅兵咸永道澳洲去年營業額達30億澳元（約157億港元）。

羅兵咸永道拒評市場猜測，Allegro Funds則未回應查詢。據Allegro Funds自我介紹，該行主要從事重組交易，管理著超過40億澳元的資產。

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編輯：麥德銘

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