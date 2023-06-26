【搶人才】補習社試行3天工作週　求職信飆近每周百封

「搶人才」成為社會熱話，最近就有本地中小型補習社了解到，年輕一代較注重工作彈性，故推出3天工作制期望吸引更多人入行，試行新制後每周收到的求職信，由每月約10封飆升至每週近100封。

【搶人才】企業出力吸人才 僱員培訓開支及時間齊升

學博教育創辦人林栢勤表示，補習行業面對人才短缺問題，故推出3天工作制吸引人才加入：「現時有20名全職同事，在設計部實施3日工作制後，每天只需要2/3的人手，即約13名設計師，這樣既可保留人才，日後有大量工作也可即時調回。」

林栢勤指首先決定在設計部試行3天工作制，是由於該工作性質較重視創意，彈性工作安排反而有利員工激發創意思維，不過他觀察到有部分同事可能難適應新的工作模式，工作效率受影響，直言「表現各有差異，要視個人適應能力而定」。

中小企搶人才好方法

林栢勤透露過往在英國留學期間，發現當地3天工作制較普遍，不少設計公司都採用，既提高工作效率，也能照顧員工生活，再加上設計及行銷行業本來就重視創意而非工時，而香港尚未有大型企業推行：「作為中小企，這是搶人才的一個方法。」

林栢勤指實施3天工作制後，每星期收到的求職信大幅增加，由每月約10封飆升至每週近100封：「3天工作制深受求職者歡迎，有助吸引更多人才，過往一直面對人手短缺的困難，現時獲得一定紓緩，但當然也視乎不同部門及工作性質，例如營運部及教學部門，因為有固定的工作時間，較難實施3天彈性工作制。」

▲ 學博教育創辦人林栢勤表示，補習行業面對人才短缺問題，中小企難跟大企業競爭，三天工作制是搶人才的一個方法。

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責任編輯：李智賢

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