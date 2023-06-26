  • 30°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 11:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】補習社試行3天工作週　求職信飆近每周百封

商業 10:00 2023/06/26

分享：

分享：

「搶人才」成為社會熱話，最近就有本地中小型補習社了解到，年輕一代較注重工作彈性，故推出3天工作制期望吸引更多人入行，試行新制後每周收到的求職信，由每月約10封飆升至每週近100封。

【搶人才】企業出力吸人才　僱員培訓開支及時間齊升

學博教育創辦人林栢勤表示，補習行業面對人才短缺問題，故推出3天工作制吸引人才加入：「現時有20名全職同事，在設計部實施3日工作制後，每天只需要2/3的人手，即約13名設計師，這樣既可保留人才，日後有大量工作也可即時調回。」

林栢勤指首先決定在設計部試行3天工作制，是由於該工作性質較重視創意，彈性工作安排反而有利員工激發創意思維，不過他觀察到有部分同事可能難適應新的工作模式，工作效率受影響，直言「表現各有差異，要視個人適應能力而定」。

中小企搶人才好方法

林栢勤透露過往在英國留學期間，發現當地3天工作制較普遍，不少設計公司都採用，既提高工作效率，也能照顧員工生活，再加上設計及行銷行業本來就重視創意而非工時，而香港尚未有大型企業推行：「作為中小企，這是搶人才的一個方法。」

林栢勤指實施3天工作制後，每星期收到的求職信大幅增加，由每月約10封飆升至每週近100封：「3天工作制深受求職者歡迎，有助吸引更多人才，過往一直面對人手短缺的困難，現時獲得一定紓緩，但當然也視乎不同部門及工作性質，例如營運部及教學部門，因為有固定的工作時間，較難實施3天彈性工作制。」

學博教育創辦人林栢勤表示，補習行業面對人才短缺問題，中小企難跟大企業競爭，三天工作制是搶人才的一個方法。

【4天工作】調查：近半員工認為4天工作週比其他福利重要 

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】無電製冷技術應用廣泛 降耗電量 + 提升設備效能
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【無電製冷】參考沙漠銀蟻　初創研塗層省電兼降溫
2023/06/23
【無電製冷】參考沙漠銀蟻　初創研塗層省電兼降溫
【文化差異】訪日旅客喜好大不同　歐美客愛拉麵、港台愛烤肉
2023/06/23
【文化差異】訪日旅客喜好大不同　歐美客愛拉麵、港台愛烤肉
【Unilever】深膚色消費者市場被忽略　Unilever深耕黑人護髮護膚市場
2023/06/22
【Unilever】深膚色消費者市場被忽略　Unilever深耕黑人護髮護膚市場
【物流新方向】豈止叫車咁簡單？　GOGOX拓速遞、保險服務
2023/06/22
【物流新方向】豈止叫車咁簡單？　GOGOX拓速遞、保險服務

你可能感興趣

【無電製冷】參考沙漠銀蟻　初創研塗層省電兼降溫
16:43 2023/06/23
【無電製冷】參考沙漠銀蟻　初創研塗層省電兼降溫
【文化差異】訪日旅客喜好大不同　歐美客愛拉麵、港台愛烤肉
14:58 2023/06/23
【文化差異】訪日旅客喜好大不同　歐美客愛拉麵、港台愛烤肉
【Unilever】深膚色消費者市場被忽略　Unilever深耕黑人護髮護膚市場
16:06 2023/06/22
【Unilever】深膚色消費者市場被忽略　Unilever深耕黑人護髮護膚市場
職位招聘 補習社 彈性工作 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【香港貿易】香港信保局增合作夥伴　與5銀行分擔承保中國內銷風險
【香港貿易】香港信保局增合作夥伴　與5銀行分擔承保中國內銷風險
【香港出口】香港4月出口及進口貨量按年跌16.7%及15.5%　廠商會：下半年有望重錄單位數增長
【香港出口】香港4月出口及進口貨量按年跌16.7%及15.5%　廠商會：下半年有望重錄單位數增長
【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款