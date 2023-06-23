▲ 【加密貨幣】美國加密貨幣監管不明朗 數以十億美元計交易量已轉移至亞洲市場

彭博報道，美國監管機構今年來起訴3家加密貨幣交易所，導致數以十億美元計的加密貨幣交易量已轉移至亞洲市場，而隨做市商及交易所將更多資源轉至部分已制定監管框架的地區，加上數碼資產交易員競爭激烈，相信有關轉變會加劇。

比特幣今年在歐美交易時段交易量下跌

報道指，投資者及加密貨幣市場紛紛湧向新加坡、日本及南韓，近日亦轉移至剛公布加密貨幣監管制度的香港。今年來，比特幣（Bitcoin）在歐美交易時段的交易量下跌，相信亞洲時段的交易活動則有所上升。

報道引述市場參與者認為，亞洲加密貨幣交易量上升，主要因為機構投資者認為當地監管環境的風險較低。

Trovio Group資產管理聯席主管Jonny Caldwell表示，由於美國在加密貨幣方面有眾多的監管不確定性，過去數月加密貨幣資金正逐步轉至以亞洲為基地的交易所，因此亞洲在數碼資產活動方面已成為愈益重要的中心。

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編輯：陳韻妍