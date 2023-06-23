【美元前景】 專家料美元下半年明顯轉弱 花旗預計年底破百下試96.83

▲ 上周四聯儲局暫緩加息，美元失守103

聯儲局於6月中維持息率不變，點陣圖預示仍有兩次加息機會，但名宿普遍戲謔為「靠嚇」，新債王岡拉克更唱反調，料美息已見頂；美滙指數亦由104高位回落，跌穿103後，現時在102爭持。專家預計下半年美元將先高後低明顯轉弱，年底破百關，美資大行花旗更料美滙指數於年尾反覆跌至96.81。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美國5.25厘的利率水平，可能已對經濟構成足夠的限制性影響；如果經濟指標繼續保持當前趨勢，儲局「跳過」（skip）加息或會演變成「暫停」加息，甚至可能會於今年底或明年初開始減息。

花旗新近輕微上調美滙指數預測，3個月內從101.12微升至101.15；未來6到12個月預測由96.81調高至96.83，兩年長期目標為93.48。

●星展料儲局7月加息0.25厘 若美滙反彈料106見頂

星展香港環球市場策略師李若凡說，預期聯儲局將會在7月27日再加息，幅度為25個基點；但美滙指數即使反彈，也可能在105到106水平見頂，至於下方支持位是100.8。

●信銀國際：美通脹降惟增長動力減 點陣圖加息兩次難實現

信銀國際首席經濟師卓亮認為，美國通脹回落，勞工市場表現參差，整體增長動力下滑，因此，聯儲局在6月暫停加息後，未來加息難度只會更大，點陣圖所示再加息兩次指引難以實現。預計美匯指數下半年在100.5至104.5區間波動。

上商研究部主管林俊泓 預期，聯儲局於7月及9月各加息0.25厘，而美元下半年的高低位介乎96到105，年底目標破百，低見96。

●華僑永亨：歐央頻加息遏通脹 歐元走強美元轉弱

華僑永亨經濟師姜靜剖析美元轉弱的另一主因，是佔美滙指數最大比重的歐元區續頻密加息，歐央行於上周四如期加息0. 25厘，行長拉加德在發布會上稱 ，7 月很有可能繼續加息。歐央行亦上調今明兩年的通脹預測，將今年和明年的核心通脹預測，分別由 4.6%和2.5%調升至 5.1%和 3%，高於 2%的目標。現時市場已完全消化歐洲於7月再加息25個基點；不排除在今年底前利率有機會攀升至4厘。受歐元走強和美國經濟數據疲弱夾擊，美元跌穿103關口。

聯儲局主席鮑威爾再放鷹，暗示兩年後才有條件減息。業界解讀「鮑公」拒放鴿底蘊，綜合分析指，美國暫不希望美元明顯轉弱，以免引發輸入通脹，刺激CPI掉頭再升。再者，美國通過債務上限後，市料今年底前須發債逾萬億美元，短期對美元需求驟增。可是，淡友參考過往半世紀歷史，當美國的加息周期完結，美元往往經歷熊市，動輒插水約9%。

●全球加速去美元化 憂國際儲備貨幣美元佔比降

恒生（00011）投資首席市場策略員温灼培對媒體說，國際貨幣基金會（IMF）最快於本月底、或下月初公布首季美元在國際儲備貨幣所佔比重，以今年全球加速去美元化，若所佔比重下跌，不利美元中長期走勢。

資料顯示，2001年美元在外儲最高峰時曾佔73%，及至去年底已急挫至58%，21年間驟劈15個百分點，主因是經歷俄烏戰爭俄國受制裁等，引致主權基金拋售美元。

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



