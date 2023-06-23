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《鐵達尼號》導演早知失聯潛艇內爆 4日前已獲悉

環球社會熱點 17:18 2023/06/23

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著名《鐵達尼號》（Titanic）的導演占士金馬倫（James Cameron）被指早已知道，鐵達尼號殘骸觀光潛艇「泰坦號」在失聯後已發生「內爆」（imploded），比官方搜救隊發現殘骸甚至早4日。

劍橋大學搞海底主題舞會捱轟 為泰坦號罹難英富豪母校 【下一頁】

據外國媒體報稱，占士金馬倫早於周一（19日）時向同事發出電郵，表示泰坦號失聯後水下聽音器收到巨大聲響，指大家已經失去友人，相信潛艇發生內爆，殘骸散落在海底。

占士金馬倫聲稱，泰坦號周日（18日）失聯後一小時內已接到消息，比起政府搜救隊提前最少4日已知道泰坦號失事的消息。只是他當日在船上，至周一才知災難發生。

泰坦號19歲男乘客懼怕行程 為氹富豪父開心同登潛艇 【下一頁】

占士金馬倫明言，潛艇不可能同時出現電子設備及通訊系統失靈，唯一可能是發生爆炸。他更表示，自己早有預感事故會發生，並指早已警告涉事潛水器公司OceanGate。

占士金馬倫接受路透社訪問時直指，鐵達尼號殘骸觀光是可怕想法。他坦言自己已提醒大家不要從事相關活動，但有人自認更聰明，試驗他未曾嘗試的科技，導致最終釀成悲劇。

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責任編輯：吳漢培

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